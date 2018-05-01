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Uzman trafik personeli enstitüden yetişecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 12:40 | Son Güncelleme

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Çolak: - "Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmeyi ve bilimsel eserler ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz"

SERTAÇ BULUR / ORHAN ONUR GEMİCİ - Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, "Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmeyi ve bilimsel eserler ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz." dedi.

Çolak, 28 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda kurulmasına karar verilen Trafik Enstitüsüne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Enstitü kurma çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini belirten Çolak, taleplerinin 11 Ocak'ta Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) uygun bulunduğunu söyledi.

Çolak, akademi bünyesinde faaliyet sürdüren enstitü sayısının böylelikle üçe yükseldiğine işaret ederek, ulaşım alanındaki lisansüstü program sayısını da üçe yükseltecekleri bilgisini verdi.

Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Programı'na ilave olarak Ulaştırma Ekonomisi ve Politikası ile Kentsel Ulaşım Sistemleri ve Yönetimi programlarını da kısa sürede açmayı planladıklarını dile getiren Çolak, şunları kaydetti:

"Bu amaçla sektördeki paydaşlarımızla iş birliğini geliştirerek trafik sorununun çözümüne yönelik bilimsel araştırmalara da önem vereceğiz. Araştırma merkezlerimiz, bu alanda araştırmalar yapacak, bilimsel toplantı ve çalıştaylar düzenleyecek. Kurulan Trafik Enstitüsü ile trafik ve ulaşım alanında ihtiyaç duyulan uzman personel ile akademisyen yetiştirmeyi ve bilimsel eserler ortaya çıkarmayı hedeflemekteyiz."

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Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak Trafik Enstitüsü

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