Uzmanlar tütünle mücadeleyi masaya yatırdı

İSTANBUL (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programı Sorumlusu Doç. Dr. Toker Ergüder, tütün kullanımının dünyanın ve Türkiye'nin en önemli önlenebilir ölüm nedeni olduğunu belirterek, "Dünyada görülen en sık 8 ölüm nedeninin 6'sının da sebebi direkt olarak tütün kullanımı." dedi.

DSÖ, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Yeşilay iş birliğinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Programı" kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl'ün üstlendiği panelde, tütün kullanımı uzmanlarca ele alındı.

"Tütün kontrolünde neredeyiz? Tütünle mücadelede neyi eksik yapıyoruz? Neler yapabiliriz?" başlıklarının değerlendirildiği panelde Ergüder, tütün kullanımının dünyanın ve ülkemizin en önemli önlenebilir ölüm nedeni olduğunu anımsatarak, dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin sigara dumanı nedeniyle erken öldüğünü belirtti.

Dünyada görülen en sık 8 ölüm nedeninin 6'sının tütün kullanımı olduğunu dile getiren Ergüder, 31 Mayıs'ın önemli bir gündemi de kalp-damar hastalıkları. Dünyada her yıl yaklaşık 18 milyon kişi kalp-damar hastalıklarından ölüyor. Tüm ölümlerin yüzde 31'i ve bu ölümlerin yaklaşık yüzde 10'u da direkt olarak sigaraya bağlı." dedi.