HABER

Uzmanlardan Kanal İstanbul ve Marmara Denizi için kritik uyarı

GÜNCEL HABERLERİ | 17.01.2018 11:24 | Son Güncelleme 4 saat önce

Kanal İstanbul projesinden en çok Marmara'nın etkileneceğini belirten uzmanlar gündemi sarsacak uyarılarda bulundu.

Bilim Akademisi Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece Gölü’nden başlayarak Durusu’ya uzanacak Kanal İstanbul Projesi için, “Bizim beklediğimiz deprem Marmara’nın içerisinde. Dolayısıyla kanal bu tehlike bandının içerisine giriyor” dedi. Görür, kanalın Karadeniz’de yer alan kirliliği Marmara’ya getireceğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011’de açıklanan ve kamuoyunda ‘çılgın proje’ olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi’ne ilişkin detaylar önceki gün belli oldu. 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4. alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi’nin Karadeniz’den Marmara Denizi’ne bağlantısı olarak belirlendi. Projenin Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlayacağına dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, “Karadeniz bugün dünyanın en kirli denizlerinden biri. Özellikle Orta Avrupa’nın bütün sanayi atıkları Tuna Nehri vasıtasıyla Karadeniz’e taşınıyor. Bizim açacağımız kanalla Karadeniz’in üst katmanlarında yer alan kirlilik Marmara’ya gelecek” diye konuştu.

Kanal İstanbul güzergahı belli oldu! Çılgın proje Kanal İstanbul nereden geçecek? Kanal İstanbul nedir?

“BESİN ZİNCİRİNE ZARAR VERECEK”

Marmara Denizi’nin can çekiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Görür, “Ben bu denizin bin 300 metre dibine dalıp 7 saat çalışan bilim insanlarındanım. Marmara Denizi’ne dalış sırasında gördük ki Marmara inanılmayacak boyutta kirli. Siz bu kirliliği daha da artırıyorsunuz. Bugün Marmara’nın tabanında canlı kalmadı. Aşırı kirlenen Marmara bu sefer besin zinciri vasıtasıyla insanlarımıza da zarar verecek” dedi.

“BÖLGE DEPREMDEN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENECEK”

Olası Marmara Depremi’nin kıyılara 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleşeceğini ifade eden Prof. Dr. Görür, bu bölgenin depremden ciddi şekilde etkileneceğini belirtti. Görür, proje sonrası bölgede insan yoğunluğunun artacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Siz deprem alarmı verdiğiniz yerde riski olabildiğince azaltacak işlemleri yapacaksınız. Riski artıracak eylemlerden kaçınacaksınız. Bunların başında nüfus ve bina yoğunluğunu artırmamak gelir. Daha fazla bina, daha fazla insan olası bir depremde daha fazla can ve mal kaybı demektir. Bugün yapılacak olan kanal, çevrede yoğun bir yapılaşmaya ve insan gücüne de neden olacak. Bu yönüyle de negatiftir. Kanal birçok yerde çürük bir zeminin içerisine yerleşecek. Özellikle kanalın Marmara’ya açılan kısmı doğrudan doğruya fay hattıyla çok yakın temasta bulunacak. Beklediğimiz deprem Marmara’nın içerisinde kıyılara 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek. Dolayısıyla kanalın Marmara’ya yakın kesimleri depremde görülecek yanal ve düşey hareketlere karşı nasıl tolerans göstereceği bilinmiyor. Dolayısıyla kanalın Marmara yakınlarının olabilecek depremden çok ciddi bir şekilde sınanacağı kaçınılmaz.”

“MARMARA DENİZİ, ARDINDAN KARADENİZ ÖLÜR, YER ALTI SULARI YOK OLUR”

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Sedat Dural ise projenin, 3 yıl içinde Marmara Denizi’ni, ardından Karadeniz’i öldüreceği, içme suyu kaynaklarının yok edeceği uyarısında bulundu. Dural, “Sadece konu ve denizlerin kaybı değil, aynı zamanda soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her şeyi yavaş yavaş yitireceğimiz anlamına gelir” dedi.

“MARMARA’NIN ÖLÜMÜNÜ KARADENİZ TAKİP EDEBİLİR”

Çevre Mühendisi Sedat Durel, “Aslında bir bütün olarak çevre coğrafyası ile Karadeniz ve Marmara Denizi’nin kendi içindeki dengesine doğrudan doğruya bir müdahalesi olacak. Karadeniz’in tuzluluğu daha düşük, Marmara Denizi’nin tuzluluk oranı daha yüksek, aralarında seviye farklılığı da var. Yapılacak yeni bir kanalla oluşacak yeni bir akışın gerçekleşmesiyle aralarındaki bu denge de bozulacak. Karadeniz’den Marmara’ya yoğun bir besin akışı olacak ve bu Marmara’nın dibine çökecek ve çeşitli canlılar tarafından tüketilecek. Zaten Marmara’da çok düşük bir oksijen oranı var. Bunun da yok olması ve Marmara’da hiç oksijen kalmaması riski çok yüksek. Bu da bir iki yıl içerisinde hatta en geç 3 yıl içerisinde olabilir. Bunun ardından Marmara ölü denize döner ve hidrojen sülfür dediğimiz bir gaz ortaya çıkar. Bu gaz İstanbul’un kıyı şeritlerine vurarak bir dönem Haliç’in yaydığı gibi bir koku tüm Marmara kıyı şeridine yayılabilir. Hidrojen sülfürün atmosfer yoluyla diğer denizlere ulaşabilir. Denizlerin aralarındaki boğazlar yoluyla akım da söz konusu. İlk etapta en büyük zararı alacak olan Karadeniz’dir. Marmara’nın ölümünü Karadeniz takip edebilir. Ege Denizi’nin doğu kıyıları da bundan nasibini alacaktır” dedi.

“SOLUDUĞUMUZ HAVADAN, İÇTİĞİMİZ SUYA KADAR HER ŞEYİ YAVAŞ YAVAŞ YİTİRECEĞİMİZ ANLAMINA GELİR”

Durel, deniz ölümünün uluslar arası sıkıntılara yol açacağını belirterek, “Bunun dışında denizin yok olmasının ne demek olduğunu biliyoruz. Alg nüfusunun yok olmasıyla ciddi oksijen sorunu ile de karşı karşıya kalırız. Sadece konu ve denizlerin kaybı değil, aynı zamanda soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her şeyi yavaş yavaş yitireceğimiz anlamına gelir” diye konuştu.

Kanal İstanbul nedir? Kanal İstanbul projesi temeli ne zaman atılıyor?

“BİR SÜRÜ YER ALTI SULARI VAR BUNLARI DA KAYBETMİŞ OLACAĞIZ”

Sedat Durel, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin dünyada çok nadir görüldüğüne dikkat çekerek, “Marmara’dan sadece Hayırsız Ada’yı kaldırırsanız geriye Marmara Denizi diye bir şey kalmaz. Bu kadar hassas bir denge ile oturmuş. Küçükçekmece Gölü’nün de alacağı çok ciddi bir hasar var. Ama toplam tabloya baktığımızda hasar geometrik olarak katlanarak artar. İstanbul’un en büyük sıkıntısı içecek su. Kendi suyunu İstanbul içerisinde karşılayamıyor. Güzergaha baktığımızda aslında bir tane daha barajımızı yitiriyoruz. Bir sürü yer altı suları var bunları da kaybetmiş olacağız. Tarım arazileri var bunları da kaybetmiş olacağız. Bu da İstanbul’a vurulan çok büyük darbelerden bir tanesi olacak. İstanbul’un ortasında 5 yıl boyunca hafriyat çıkacak, toz, toprak çıkmaya başlayacak. Projenin kendisi bunun süresini 5 yıl olarak söylüyor. 5 yıl içinde İstanbul’da daha kötü ve pis bir hava soluyacağız” diye konuştu.

“GERİ KALAN HAFRİYATLA NE YAPILACAK”

Durel, “Hafriyat ada olarak değerlendirilecek deniliyor, ama elde edilecek hafriyat daha fazla. Geri kalan hafriyatla ne yapılacak? Proje buna yanıt vermiyor” dedi.

“OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İÇECEK SU BİLE BULAMAYABİLİRİZ”

Sedat Durel, projenin olası İstanbul depremini korkutucu şekilde etkileyeceğini belirterek, “Kanalın üzerine 6 tane köprü yapılacak, boğaz üzerinde 3 tane köprü var. İstanbul’un adaya dönüşen kısmı da 9 tane köprü ile bağlantı kurulabilir hale gelir. Bu bölgenin suyu zaten Anadolu Yakası’ndan ya da başka yerlerden temin ediliyor. Bir deprem halinde güzergahlarda çeşitli aksaklıklar olur mu, kullanılamaz hale gelir mi? Bu sorunlarla karşı karşıya kalırız, içecek su bile bulamayabiliriz” şeklinde konuştu. (DHA)

Kadir Topbaş'ın istifa etmesinin arkasında Kanal İstanbul'a karşı çıkması var!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
uyarı Marmara Uzman Kanal İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ehliyet uygulama sınavlarında 'tablet' dönemi başladı

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Ufak Tefek Cinayetler'e Oya ve Serhan'ın traş sahnesi damga vurdu!

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

Sosyal medyadaki korkunç trend

Sosyal medyadaki korkunç trend

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

İstanbul için son dakika fırtına uyarısı! İşte 17 Ocak İstanbul hava durumu

İlginizi Çekebilir

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Horozcular Erdoğan'a isyan etti

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

Operasyon öncesi Afrin'de hareketlilik! Göç ediyorlar

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

156 yıl sonra Hatay'da ilk kez görüldü!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

ABD'den Türkiye'nin Afrin operasyonuna kafa karıştıran yorum!

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Atv yayın akışı - Bu akşam Eşkıya Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 88. bölüm var mı? (16 Ocak Salı)

Okuyucu Yorumları 28 yorum
yavvvv ne çok biliyonuz Allah aşkına birde bilmeyin ya...
çomarlar simdi buraya gelip bu konusanlara fetöcü terorist falan derler. dogruyu soyledigi icin linc edilirler. hapse atilirlar.
hiç ikna edici değil
Amaç her şekilde ülkenin sonunu getirmek.
neyi anlatiyorsun rantcilara cevreyi anlatma gulerler 20 sene sonra istanbulun suluyeti gibi aciklama yaparlar gulerler
Ben yaptım oldu bitti ile bu işler olmaz çek raporu olması lazım uzman görüşlerine uyulması lazım
ne yani yapmıyalımmı. hava alanınıda yapmayalım ormanlar katlediliyo tamamen küçülelim içimize kapanalımmı hadi ordan küçük adam küçük düşünür büyük adamın hayalleri büyk olur
Kanal istanbul sadece bir hayal ekolojik olarak felaketler zincirini içinde taşıyor
arkadaş marmara denizi ile karadeniz birbirine bağlı değilmi... okadar gemi nasıl geçiyor. orada saydıkları aynı şey olmuyormu... gerçekten komik bu adam...
Kime ne anlatıyorsunuz adamlar çıktı gayrimenkul piyasası için iyi bir işyapıyoruz dedi umurundamı böylr şeyler dini imanı para. Bilmem kaç tane köprü yapılacaak bunlardanda geçiş ücreti alacaklar, yerleşim yeri alacak diyorlar başka yoldan bahsedilmiyor bu hâliyle nüfusu mevcut yollar kaldırmıyor.bu halde nefes almakta zorlanıyoruz geçen hafta çöken sisle hasta olduk, hastaneler kaldırmadı. Doğa olayları olunca şuan ne yapacağımızı bilmiyoruz ozaman ne yaparız. Burada ulusal bir çıkarımız varsa bilelim göçelim anadoluya daha geniş kazın!!
Ne kadar büyük tehlike olsa'da Sn.Cumhurbaşkanı bunu yapmaya karar verdikten sonra hiç sorun olmaz çünkü onun aldığı kararın uygulanmaması mümkün değildir.Proje maliyetinin belli olmadığı şimdilik 45 Km olarak açıklanan güzergah'dan çıkacak hafriyatın nerede,nasıl kullanılacak belli değil ülkeye ekonomik olarak vereceği zararı görmeyip ben istiyorum olacak diyen iktidar ne yazık'ki bu işi'de yapacaktır.
Be hey dangalak zaten Karadenizden Marmaraya bir yol var Boğaz ve bu iki deniz arasında zaten şiddetli bir akıntı var, bu Karadenizin kirliliğini taşımıyorda kanal mı taşıyacak. Sizin gibi cahil hocalar varken bu ülke de düşmana gerek yok.
tipik cehepe zihniyeti :)
YERYÜZÜ HARİTASI ALLAH'IN ÇİZMİŞ OLDUĞU MUAZZAM ÖLÇÜLER İÇERİR..İNSANOĞLU ALLAH'IN BAHŞETMİŞ OLDUĞU DOĞAYI KİRLİ AMAÇLARI DOĞRULTUSUNDA BOZMA GAYRETİNDE. '' DOĞA KENDİNE AİT OLANI GERİ ALIR ''.. 1999 DEPREMİ BUNA EN GÜZEL ÖRNEKTİR...
Röpörjı veren arkadaşın arkasındaki pankartlar kim olduğunu zaten söylüyor
BUNLAR BU ÜLKENİN HAYRINA YAPILAN HER ŞEYE KARŞI ÇIKANLAR DEĞİLMİ..
İstanbul a ihanet edenler şimdi ise öldürücü darbe için hançeri çıkarmış ve İstanbul un kalbine saplamak için sabirsizlaniyorlar.
yav hehe.
2011 de çılgın proje açıklanmış üzerinden 7 yıl geçmiş güzergahı belirlenmiş ne zaman biteceğini allah bilir
kanal marmarayı öldürür arkasından karadeniz gelir diyor utanmasa kıyametın kompmasına sebep diyecek bilim adamıyız diye çıkıp siyaset yapanlar çok komik olduklarının farkında değillermi
Bana lozan ve montroden bahsetmeyin sakın çünkü gereksiz bir proje ve para israfı kanal istanbul için başka bir şey değil...
karadenizde ki kirliliği marmaraya getirecekmiş marmaranın karadenizden temiz olduğunu kim söylüyor ki
Bu kanal projesinin hep felaket getireceğini söylüyosunuz ama hiçmi faydası yok zaten karadeniz ile marmara rasında yoğun akışı olan boğaz ile bağlantılı kirlilik ve tuz karışımı buradan olmuyormu deniz canlıları buradan gelip gitmiyormu burada bir tezatlı söz konusu birbirine bağlı olan iki denizin farklı yerden de bağlanması bu kadar çevreye zarar vermemesi lazım deprem ve fiziki durum hariç..
para için yapamayacakları yokkkk
GÜZERGAH YERİ ÇOK YALNIŞ BİRİNCİSİ KÜÇÜKÇEKMECE AVCILAR BÖLGESİ İSTANBULUN OTURMUŞ KALABALIK İLÇELERİ BURALARDA BİNLERCE YERLEŞİM YERİ VAR BU KADAR İNSAN NOLCAK TRAFİK DAHADA ALTÜST OLUR İKİNCİSİ BURASI DEPREM BÖLGESİ BÜYÜK BİR DEPREMDE VEYA AFETTE FACİA OLUR ÇÜNKÜ DÜŞÜNÜN KÜÇÜKÇEKMECE NİN ALTINDA KALAN İLÇELER YANİ BAKIRKÖY GÜNGÖREN BAHÇELİEVLER FATİH BAYRAMPAŞA EYÜP GAZİOSMANPAŞA SULTANGAZİ BURALAR ADA OLMUŞ OLCAK ÇÜNKÜ KANALLA BİRLİKTE KARAYLA İLİŞİĞİ KALMAMIŞ OLCAK KANAL KÜÇÜKÇEKMECEDEN GİRECEĞİ İÇİN ALAN DARALMIŞ OLCAK KANAL İÇİN EN UYGUN YER SİLİVRİ GÜZERGAHIDIR.
Bilim insanlarının dediklerini kulak ardı etmemek lazım. Kanal projesi başlamadan bi kere daha istişare edilmesi gereken bi durumdur. Kaş yapalım derken göz çıkarırız maazallah...
İSTANBULDAN KAÇIN
cebine para girsin diye yapmayacağı şey yok bu hükümetin. allah sizi ıslah etsin. siz memleketin içine ettiğiniz gibi doğanında içine edin bakın görün sonra o doğa sizden nasıl intikam alacak..!
Diğer Haberler
Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

Sultangazi'de facia! Toprak kayması meydana geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

'Firar halayı' ders oldu! İkinci kaçış engellendi

MGK'da sıcak gündem 'Afrin operasyonu' İşte detaylar!

MGK'da sıcak gündem 'Afrin operasyonu' İşte detaylar!

Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

Kaftancıoğlu o tweetleri tek tek açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.