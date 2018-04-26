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"Uzmanlığımızı TF-X Projesi'ne dahil etmek istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 17:12 | Son Güncelleme

Leonardo Ticaret Müdürü Mariani: "Şirketimiz gelecekte yeni potansiyel programlara, helikopter sektörüne ve diğer alanlara yönelik yeni fırsatları değerlendirmek için iş birliğini geliştirmeye hazır" - "60 yılı aşkın deneyimimizi ve uzmanlığımızı TF-X (Milli Muharip Uçak) Projesi'ne dahil etmek istiyoruz ve Türk endüstrisine TF-X sunmak için tüm desteğimizi vermeye hazırız"

ANTALYA (AA) - Leonardo Ticaret Müdürü Lorenzo Mariani, T129 ATAK programının şirketleri ile Türk sanayisi arasındaki endüstriyel ortaklığın en başarılı sonuçlardan biri olduğunu belirterek, "Leonardo, güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve gelecekte de yeni potansiyel programlara, helikopter sektörüne ve diğer alanlara yönelik yeni fırsatları değerlendirmek için iş birliğini geliştirmeye hazır." dedi.

Mariani, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, Türk havacılık sektörüyle iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T-129 ATAK programının Leonardo ve Türk sanayisi arasındaki endüstriyel ortaklığın en başarılı sonuçlarından biri olduğuna işaret eden Mariani, "Leonardo, güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve gelecekte de yeni potansiyel programlara, helikopter sektörüne ve diğer alanlara yönelik yeni fırsatları değerlendirmek için bu iş birliğini geliştirmeye hazır." diye konuştu.

Mariani, Leonardo'nun Türkiye'deki Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ile iş birliği içinde yürüttüğü başlıca sivil projelerinden birinin de SMART olarak adlandırılan hava trafik yönetimi kaynaklarının modernizasyonu sistemi olduğunu söyledi.

Bu sistemin Türkiye'nin dört bir yanındaki hava trafiği operasyonlarını yöneten ülke çapında bir sistem olduğuna dikkati çeken Mariani, "Sistem, aynı anda binden fazla aktif uçuş planını yöneten 600'den fazla ATC bağlantılı iş istasyonunu kapsayan 20'den fazla uzaktan kumanda kulesini birbirine bağlamaktadır." ifadesini kullandı.

- TF-X Projesi'nde iş birliği mesajı

Leonardo'nun Türkiye'deki iş fırsatlarının deniz ve kara savunma, elektronik sektörü, helikopter ve sabit kanatlı alanlarında olduğunu belirten Mariani, "Eurasia Airshow bize C-27J'yi (askeri nakliye uçağı) olası müşteri ve son kullanıcılara gösterme fırsatı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mariani, Leonardo'nun TF-X (Milli Muharip Uçak) Projesi'nde de Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayarak, "Leonardo, İtalyan Hava Kuvvetleri ve İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri gibi müşterilerine en gelişmiş savaş uçakları için aviyonik tedarikinde 60 yılı aşkın bir deneyime ve uzmanlığa sahip. Mirasımızı bu zorlu projeye de dahil etmek istiyoruz ve Türk endüstrisine TF-X sunmak için tüm desteğimizi vermeye hazırız." sözlerine yer verdi.

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