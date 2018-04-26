"Uzmanlığımızı TF-X Projesi'ne dahil etmek istiyoruz"

ANTALYA (AA) - Leonardo Ticaret Müdürü Lorenzo Mariani, T129 ATAK programının şirketleri ile Türk sanayisi arasındaki endüstriyel ortaklığın en başarılı sonuçlardan biri olduğunu belirterek, "Leonardo, güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve gelecekte de yeni potansiyel programlara, helikopter sektörüne ve diğer alanlara yönelik yeni fırsatları değerlendirmek için iş birliğini geliştirmeye hazır." dedi.

Mariani, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, Türk havacılık sektörüyle iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

T-129 ATAK programının Leonardo ve Türk sanayisi arasındaki endüstriyel ortaklığın en başarılı sonuçlarından biri olduğuna işaret eden Mariani, "Leonardo, güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı ve gelecekte de yeni potansiyel programlara, helikopter sektörüne ve diğer alanlara yönelik yeni fırsatları değerlendirmek için bu iş birliğini geliştirmeye hazır." diye konuştu.