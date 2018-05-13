Üzüm bağlarında çalışan kadınlar ve şehit anneleri unutulmadı

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, CHP'lilerin de bulunduğu heyet, üzüm bağlarında çalışan kadınlar ile şehit anneleri ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutlayarak, karanfil verdi.

CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Başkanı Emrah Eroğlu ve Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen'den oluşan heyet, saat 04.30'da, üzüm bağlarına çalışmak için gitmeye hazırlanan kadınları toplandıkları yerde ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı. Emekçi annelere 200 karanfil dağıtılırken, 300 simit ikram edildi.

Etkinlikte konuşan İlçe Başkanı Akdeniz, "Annelerimiz için ne yapsak azdır. Annelerimiz kutsaldır. Sadece bugün değil, her zaman annelerimizi saygı göstermemiz gerekir. Bugün, Anneler Günü olması nedeniyle çalışan annelerimizi üzüm bağlarında ziyaret ederek, gönüllerini aldık. Onlar da bizler de mutlu olduk" diye konuştu.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ülgen de "Annelerimiz, bugün yine bağlarda çalışmakta. Yarın Çiftçiler Günü; annelerimiz, yine çalışmak için bağlarda olacak. Bizler, onlar için ne yapsak azdır" dedi.

ŞEHİT ANNELERİ UNUTULMADI

CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Akdeniz, daha sonra 11 Eylül 2010 tarihinde, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Çırpılı köyü yakınlarında teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan er Fevzi Tekeş'in Ahmetağa Mahallesi'nde yaşayan annesi Rukiye Tekeş ile 15 Ağustos 2015'te Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hacılar mevkisinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı bombayı askeri aracın geçişi sırasında patlatmasıyla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Haşim Dirik'in Ayan Mahallesi'nde oturan annesi Huma Dirik'i de ziyaret edip, Anneler Günü'nü kutladı.