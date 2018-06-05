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Üzümlü'de kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 13:08 | Son Güncelleme

Haziran ayına rağmen, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde Esence Dağı'nın yüksek kesimleri ve eteklerine kar yağdı

ERZİNCAN (AA) - Yaz mevsimi gelmesine rağmen, Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Esence Dağı'nın yüksek kesimleri ile eteklerine kar yağdı.

İlçede iki gündür etkili olan sağanak ve dolu gece saatlerinde 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nda yerini kara bıraktı.

Öğlen saatlerinde sis ve bulutun dağılmasının ardından ortaya çıkar karlı zirveler güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Vatandaşlardan Abdurrahim Akerik, haziran ayında yağan kara şaşırdıklarını söyleyerek, "İki gündür Üzümlü'de kuvvetli bir yağış vardı. Esence Dağı'nın zirvesine kar yağmış, çok güzel oldu. Şaşırdık Haziran'ın 5'inde Esence'ye kar yağmasına. Çiftçiye, mahsule bir zararı olmaz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan Esence Dağı kar yağışı Üzümlü

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