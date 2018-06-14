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Uzun bir süredir tedavi gören Deniz Baykal'dan ilk fotoğraf (Ek) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 16:10 | Son Güncelleme

Halktvcomtr Genel Müdürü Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu.

Halktvcomtr Genel Müdürü Şaban Sevinç, CHP Milletvekili Deniz Baykal'a bayram ziyaretinde bulundu. Uzun bir süredir hastanede tedavi gören Baykal'ın bir fotoğrafını da Twıtter adresinden paylaşan Sevinç, "Deniz Baykal’a bayram ziyareti yaptım. Sağlığı gayet iyi. Deniz Bey herkesin ramazan bayramını kutluyor. 24 Haziran’da ikinci bir bayram sevinci yaşayacağımıza inandığını söyledi" dedi.

(EK FOTOĞRAFLAR)

ANKARA (DHA)

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