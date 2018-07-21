Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), bir grup uzun dönem asker tarafından çekilen ve bedelli askerlik yapacaklara yönelik ifadelerin yer aldığı görüntülere ilişkin idari inceleme başlatıldı.
Uzun dönem askerlik yaptıkları kışlada cep telefonuyla çektikleri görüntüleri paylaştıkları belirtilen bir grup askerin, bedelli uygulamasından yararlanacaklara yönelik söylemlerini içeren video internet sitelerinde yer aldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, görüntülerin yayınlanmasının ardından TSK tarafından söz konusu olaya ilişkin idari inceleme başlatıldı.
Aydın'da katliam yapan Mustafa Duran teslim oldu!
Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında soruşturma başlatıldı
Afyonkarahisar'a izne gelen uzman çavuş intihar etti
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda yaralı var!
Yunanistan TKP/ML- TIKKO üyesi Turgut Kaya’yı siyasi mülteci olarak tanıma kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili bomba iddia! Porno yıldızı Daniels'a...
Google'da 'ahmak' yazdığınızda bakın ne çıkıyor!
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Partili vekilden bir açıklama daha
Çok dikkatli olun! Onu bu hale neyin getirdiğine inanamayacaksınız
Yıllarca kandırılmışız! Aslında hiç göründüğü gibi değillermiş
CHP yönetiminden yeni açıklama: Maksimum toplanabilecek imza 450-470 civarında
Okuyucu Yorumları 0 yorum