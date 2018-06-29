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Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Uzunbeyli Mahallesi'nde 22 Haziran'da kaybolan Eylül'ün cesedi Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu


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Polatlı Eylül Yağlıkara

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