Uzundere halkını sevindiren karar

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bir şirkete jeotermal kaynak aramak için 29 Haziran'nda ikinci kez verilen 'Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir' kararının ardından, çalışmalar başladı. Bir hafta boyunca alanda sondaj işlemlerini sürdüren şirket, 6 Temmuz'da dolan arama ruhsatı süresinin uzatılması için İzmir Valiliği'ne başvuruda bulundu. Valilik, şirkete ek süre vermeyince, sondaj çalışması yapan ekip, alandan ayrıldı.
İzmir'in Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde, jeotermal kaynak aramak için 'ÇED gerekli değildir' kararı verilen bir firma, geçen şubat ayında bölgede sondaj çalışmalarına başlayacağı sırada, vatandaşların tepkisi ile karşılaştı ve kaynak arama işlemini gerçekleştiremedi. Vatandaşlar daha sonra İzmir 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, 'ÇED gerekli değildir' kararının iptaline karar verdi. Ancak 4 ay sonra aynı firmaya aynı çalışma için bir kez daha 'ÇED gerekli değildir' kararı verildi. Bunun üzerine geçen 29 Haziran'da sondaj çalışmalarına başlayan şirket, bir hafta boyunca kaynak arama çalışmalarını sürdürdü. Mahalle sakinlerinin tepkisini çeken çalışmalar, 24 saat boyunca aralıksız devam etti. Ancak şirketin aldığı arama ruhsatının süresi, 6 Temmuz'da doldu.
İzmir Vailiği'ne başvuruda bulunan şirket, bir aylık ek süre istedi. Valilik şirketin bir aylık ek süre talebini mevzuata aykırı bularak kabul etmedi. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz'un imzasıyla firmaya gönderilen yazıda, 1441 nolu Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süre Uzatım Talebi ile ilgili olarak, şirkete verilen 3 yıl ve 1 yıl uzatım süresi ile birlikte ruhsat süresinin 6 Temmuz'da dolduğu belirtildi ve mevcut sondaj çalışmalarının ruhsat süresi bitiminde sonlandırılması istendi. Bunun üzerine şirket, ekipmanlarını alarak alandan ayrıldı.
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