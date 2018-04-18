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Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum’da inşa edilen Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor.

Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Erzurum’da inşa edilen Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor. Proje tamamlandığında bin dekar zirai arazi suyla buluşacak.
Projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 60’a ulaştı
Uzundere Kirazlı Göleti temelden 30 metre yüksekliğinde inşa ediliyor. Yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlanan projede gövde ve sıyırma kazıları tamamlanarak, dolgu imalatına başlandı. Bu yıl içerisinde yol imalatları ile dolusavak imalatının bitirilmesi planlanıyor. Kirazlı Göleti tamamlandığında yörede bin dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.
“Çiftçilerimizin Yüzünü Güldürüyoruz”
1 milyon 809 bin TL yatırım bedelli Kirazlı Göletini 2018 yılsonunda hizmete almayı hedeflediklerini ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bakanlığıma bağlı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen ve bizim de hizmete aldığımız baraj ve sulama tesisleriyle yöre halkının refahına katkıda bulunarak, çiftçilerimizin yüzünü güldürüyoruz. Söz konusu gölet ile milli ekonomiye yılda 600 bin TL katkı ve 300 kişiye de istihdam alanı sağlanacak” diye konuştu.

Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

Uzundere Kirazlı Göleti’nde çalışmalar devam ediyor

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