Uzungöl'de 862 kaçak yapı için 'imar barışı' başvurusu yapıldı

Filiz YILDIRIM/ÇAYKARA (Trabzon), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da "Durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım" dediği Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, yıkım kararı bulunan 862 kaçak yapının sahibi, 'imar barışı'ndan yararlanmak için başvuru yaptı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen, 'imar barışı'nın Uzungöl'ü olumsuz etkileyeceğini savunarak, "Uzungöl, artık turizm vasfından çıkıp, şehirleşmeye gidiyor" dedi.

Kamuoyunda 'imar barışı' olarak bilinen, 13 milyon konutun imar ve iskan sorununu çözmesi hedeflenen 'yapı kayıt belgesi' verilmesine ilişkin düzenleme, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan çok sayıda kaçak yapının sahibini harekete geçirmişti. Doğu Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan, yerli turistin yanı sıra özellikle Körfez ülkelerinden gelen binlerce turistin de ziyaret ettiği Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de restoran, otel, kafe ve pansiyon sahipleri 'imar barışı'ndan yararlanmak için harekete geçti. Uzungöl'de 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçundan 1,5 ile 4 yıl arasında hapis cezası alan ve binaları yıkım aşamasına gelen 862 kişi, 'imar barışı' için başvuru yaptı. Düzenlemeden yararlanmak isteyen yapı sahipleri, e-devlet üzerinden ya da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca görevlendirilen resmi kurumlardan başvuruda bulundu.

ÖZMEN: UZUNGÖL OLUMSUZ ETKİLENECEK

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen, 'imar barışı' ile ilgili değerlendirmede bulundu. 8 Haziran'da başlayan başvuruların 31 Ekim'de son bulacağı düzenlemenin, meraları ve yaylaları etkileyeceğini savunan Özmen, turizm açısından en çok Uzungöl’ün olumsuz etkileneceğini kaydetti. Özmen, "Uzungöl’de bütün o kaçak yapılar bu 'imar barışı' ile birlikte kayıt yaptırdı. 'İmar barışı' ile bu kaçak yapıların hepsiyle barışıldı. Kaçak yapıların birkaç tanesi geçtiğimiz kış yıkıldı. O zamanlar kaçak olarak belirlenen yapıların hepsine bu 'imar barışı' ile af getirildi. Yaylalarda olsun, Uzungöl’de olsun, bütün o kaçak yapılar bu 'imar barışı' ile birlikte kayıt yaptırdı. ‘İnsanlar mağdur olmasın’ adı altında, o yapılara elektrik, su bağlansın; diye yapılmış bir şeydi. Fakat bu yapılara tamamıyla kullanım izni de verildi. Tamamen ranta dönüştü” dedi.

'HUKUKSAL MÜCADELE VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ'

'İmar barışı'nın, Uzungöl’ü ve imara açılan yaylaları etkileyeceğini savunan Özmen, "Bu durumdan meralarımız, yaylarımız etkilenecek ama turizm açısından baktığımızda en çok Uzungöl etkilenecek. Uzungöl’ün bir önceki haline bakın bir de şimdiki haline. Uzungöl artık turizm vasfından çıkıp, şehirleşmeye gidiyor. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Çıkarılan kanuna karşı hukuksal bir mücadele vermeyi düşünüyoruz. TMMOB olarak bir komisyon kuruldu. Bu kuruldan çıkan sonuca göre hareket edilecek” diye konuştu.

ERDOĞAN 'İYİ HALE GETİRMEMİZ LAZIM' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen pazar günü geldiği Trabzon’da, "Uzungöl'ün durumu iyi değil, burayı daha iyi hale getirmemiz lazım. Bu haliyle olmaz" açıklamasında bulunmuştu.

UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor.