Uzungöl'e tabiat ve macera parkı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Uzungöl'de tabiat ve macera parkı oluşturdu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tabiat ve macera parkının doğa ile bütünlüğü sağlayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

Doğal mimariye uygunluğu açısından ahşap malzemelerden yapılan parkın Uzungöl'ü ziyarete gelenler açısından farklı bir alternatif oluşturacağına işaret eden Gümrükçüoğlu, "Tabiat ve macera parkının en önemli amacı, bölgedeki turizm çeşitliliğini artırmaktır. Bu önemli yatırım bölgedeki konaklama süresini uzatacak, şehrimizin marka değerini yükseltecektir. Doğa sporları konusunda farkındalık oluşturacak, gelecek nesillere doğa sevgisi ve doğa sporlarını aşılayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tabiat ve macera parkında doğayla bütünlük içinde tasarım ilkesinin izlendiğini vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Uzungöl Tabiat ve Macera Parkı'nın işletme ihalesi de sonuçlanmıştır. Trabzon turizmine çok önemli katkılar sağlayacağına inandığımız tabiat ve macera parkı, ağustos ayı içinde hizmete açılacaktır." ifadesini kullandı.

