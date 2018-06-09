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"Vadideki güzel şehir" tarihi kimliğine kavuşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Bitlis Belediyesi, Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarla "Vadideki güzel şehir" olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kentin tarihi kimliğini ortaya çıkarıyor - Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu: - "Şehirlerin ruhunu tarihi geçmişi oluşturur. Biz de bu tarihi geçmişte önemli yer tutmuş mekanları restore edip, gelecek nesillere taşıyarak kentin gerçek kimliğini ortaya çıkaracağız" - "Çalışmalarımız bu mekanlara kimlik kazandırıyor. Buraları turistlerin çok rahat ve güvenli şekilde adeta tarihi yaşayarak gezebileceği mekanlar haline getireceğiz"

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, kentin tarihi kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bitlis Belediyesi, "Vadideki güzel şehir" olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı ile Arifbey ve Kaleatı Caddelerinde geçen yıl tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları bu yıl da Sinema Yokuşu ve Ulu Cami Meydanı'nda devam ediyor.

Altyapı, çevre düzenlemesi, esnaftan hiçbir ücret talep edilmeden iş yerlerinin dış cephe giydirmesi ve camekanlarının yenilenmesiyle kent merkezinin çehresi değişti.

- "600'ün üzerinde tescille eser var"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır ilim ve irfan merkezi olan Bitlis'in, kimlikli bir şehir olduğunu söyledi.

Bitlis'in 600'ün üzerinde tescilli tarihi eseri ile bölgenin kültür ve turizm adına önemli bir şehri olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başlattığımız projeyle Arifbey Caddesi'nde 316 dükkana giydirme yaptık. Çatılarını yeniledik, çatısı olmayanlara da çatı yaptık. Kepenk ve tabelaları yeniledik. Caddeye bir kimlik kazandırdırdık. Esnaf ve vatandaşımız çalışmaları olumlu karşıladı. Bin yıllık geçmişi ve tüm ihtişamıyla ayakta duran Ulu Cami'mizin çevresi çok kötüydü. Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle bunu da proje kapsamına aldık. Projeyi genişleterek trafiğe kapattığımız caddeye 'Kültür Sokağı' dedik. Tüm zemin ve dükkanlara yapılacak giydirmeyle orası kimlikli ve kişilikli bir meydan olacak. Dışarıdan gelenlere 'burada bir fotoğraf çektirmem lazım' duygusunu yaşatacağız. En önemlisi de ecdadımızın emanet ettiği tarihi cami ve etrafına kimlik ve kişilik kazandırılacak."

Ulu Cami'nin devamında, büryancıların bulunduğu alanda da sokak sağlıklaştırması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile proje yaptıklarını aktaran Ustaoğlu, Kaleatı Caddesi'nde yapılan çalışmaların benzerinin orada da gerçekleştirileceğini vurguladı.

- "Turistler tarihi yaşayarak gezecek"

"2018 Bitlis'in adeta tarihinin yeniden canlandığı ve tüm kimliğinin ortaya çıkacağı bir yıl olacaktır." diyen Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlar bu şehre ruh veren çalışmalardır. Şehirlerin ruhları vardır. Şehirlerin ruhunu tarihi geçmişi oluşturur. Biz de bu tarihi geçmişte önemli yer tutmuş mekanları restore edip, gelecek nesillere taşıyarak kentin gerçek kimliğini ortaya çıkaracağız. Turist geldiğinde kentin tarihi geçmişini inceleyip burada neler olduğunu görmek istiyor. Çarpık kentleşme ve düzensiz bir ortam turistleri hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çalışmalarımız bu mekanlara kimlik kazandırıyor. Buraları turistlerin çok rahat ve güvenli şekilde adeta tarihi yaşayarak gezebileceği mekanlar haline getireceğiz."

Yüzyıllardır hikaye ve romanlara konu olan Sinema Yokuşu'nda yürütülen çalışmaları da DAP ile projelendirerek ihalesini gerçekleştirdiklerini belirten Ustaoğlu, burada da altyapı ve oturma yerleri yapılarak etraftaki binaların giydirileceğini dile getirdi.

Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"6 bin yıllık geçmişe sahip şehrin merkezinde en önemli kimliklerinden biri de Bitlis Kalesi'dir. Kalenin etrafında ve kalede çalışma yapacağız. Feyzullah Ensari türbesinin bulunduğu Alemdar Sokak'ta da aynı çalışmaları yürüteceğiz. Akın akın turistlerin gelip bu mekanları gezeceği günlerin çok yakın olduğunu göreceğiz."

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Bitlis İçişleri Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname Sokak Sağlıklaştırma Projesi ulu cami Vadideki güzel şehir

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