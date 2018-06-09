"Vadideki güzel şehir" tarihi kimliğine kavuşuyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde yürütülen Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında, kentin tarihi kimliği ortaya çıkarılıyor.

Bitlis Belediyesi, "Vadideki güzel şehir" olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip kadim kentin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı ile Arifbey ve Kaleatı Caddelerinde geçen yıl tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları bu yıl da Sinema Yokuşu ve Ulu Cami Meydanı'nda devam ediyor.

Altyapı, çevre düzenlemesi, esnaftan hiçbir ücret talep edilmeden iş yerlerinin dış cephe giydirmesi ve camekanlarının yenilenmesiyle kent merkezinin çehresi değişti.

- "600'ün üzerinde tescille eser var"

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüzyıllardır ilim ve irfan merkezi olan Bitlis'in, kimlikli bir şehir olduğunu söyledi.

Bitlis'in 600'ün üzerinde tescilli tarihi eseri ile bölgenin kültür ve turizm adına önemli bir şehri olduğunu ifade eden Ustaoğlu, şöyle konuştu: