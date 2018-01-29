HABER

VAGNER LOVE İSTANBUL'A GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 01:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL(DHA)

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Vagner Love, İstanbul'a geldi.

Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan THY'nin saat 23.30'da kalkan yolcu uçağıyla 01:00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na eşi ile birlikte gelen Vagner Love'u Beşiktaşlı idareci ve takım tercümanı karşıladı. Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Love İstanbul'a 5 valizle geldi.

DHA muhabirinin İstanbul'a geldiğiniz için mutlu musunuz ? Sorusuna Vagner Love "Teşekkür ederim" şeklinde yanıt verdi. Love, kendisine tahsis edilen özel araçla Havalimanı'ndan ayrıldı.

Beşiktaş Kulübü, Aytemiz Alanyaspor ile geçen gün yaptığı görüşmede Vagner Love'un transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Vagner Love'un yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------

- Vagner Love eşi ve BJK idareciler

- Vagner Love ve eşi

- Vagner Love valizlerinden görüntü

-Vagner Love taraftarla fotoğraf çekilmesi

-Vagner Love araca biniş görüntüsü

-Aracın gidiş

-Genel detaylar

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

TRT Haber canlı yayınında skandal hata: TSK sivilleri bombalıyor

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

İstanbul'da Mehmetçik’e destek için yürüyen grubun üzerine ateş açıldı

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Adnan Oktar'ın mini etekli kediciğinden olay dans!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Erdoğan'dan Trump'a: Askerlerinizi güvenli bölgeye çekersiniz

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Atatürk Havalimanı polisinden kaçan araç yanmış halde bulundu

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum! Burseya alındı, Afrin göründü

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Son dakika! Isparta'da büyük yangın: Yaşlı çift hayatını kaybetti

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Karabük’te trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

Hentbol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.