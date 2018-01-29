"Vagner Love'ın bir maaş alacağı var"

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı futbolcu Vagner Love'ın bir maaş alacağının olduğunu, ay başında maaşını alacağını söyledi.

Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Hikmet Karaman ile futbolculardan Remy Riou ve Efecan Karaca, Alanya Gazeteciler Cemiyeti'nde (AGC) gazetecilerle bir araya geldi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada takımdaki eksikliklerin farkında olduklarını ve bu eksikliği gidermek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Bugüne kadar kendilerine güvenenleri hiçbir zaman mahcup etmediklerini dile getiren Hasan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Vagner Love, Alanyaspor'a geldiği zaman Türkiye genelinde 'Vagner Love tatile gelmiş' denildi. Ama bugün Türkiye'nin en güçlü kulüplerinden Beşiktaş'a gitti. Kendisine başarılar dilerim. Şu an forvette oyuncumuz yok.Bu konu hakkında çalışmalarımız ve görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda 1-2 futbolcu hedefimizde var ve almak için uğraşacağız. Çarşamba gününe kadar bu transferlerin netleşmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah bu takıma forvet alacağız."