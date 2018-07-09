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"Vagon 4-5 takla attı, eşim melek oldu gitti"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 11:25 | Son Güncelleme

Tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna: - "Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim" - Tren kazasında yaralanan Yasin Kızıltepe: - "Vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim"

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, eşini kaybettiği kazayla ilgili, "Takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." dedi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezköy'de yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprü'deki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını, dönüşte trene bindiklerini anlattı.

Trende yolculuk yaparken eşiyle karşılıklı oturduğunu kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim."

Kaza nedeniyle kaburgalarında ve belinde ağrılar olduğunu, başına da dikiş atıldığını ifade eden Tuna, eşinin bugün cenaze namazı olacağını, kendisinin de hastaneden taburcu olup eşini son yolculuğuna uğurlayacağını söyledi.

- "Öndeki koltuğa tutundum"

Yasin Kızıltepe ise Kırklareli'deki anne ve babasını ziyaret ettikten sonra Çerkezköy'deki evine dönmek üzere trene bindiğini aktardı.

Trende yolculuk yaparken "tak tak" şeklinde sesler duyduğunu ve zıplamaya başladıklarını ifade eden Kızıltepe, "Öndeki koltuğa tutunmaya başladım. Daha sonra vagon raylardan çıktı ve takla attı. Ellerimle başımı korumaya çalıştım. Bu sırada dizim, ayağım ve belim sağa sola çarptı. Omurgamda ağrı var. Kaza olmasaydı 2 durak sonra ben inecektim." ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından vagondan çıktığını ve dışarıda camların toprağa girdiğini, vagonun kapısının, tekerleğinin fırladığını, insanların vagonların altında ve çamurların içerisinde kaldığını anlatan Kızıltepe, insanların yardım çığlığının hala kulaklarında olduğunu dile getirdi.

Bu durum karşısında şok yaşadığını, 112'yi aradığını ve yardım istediğini aktaran Kızıltepe, biraz bekledikten sonra Çorlu istikametine doğru raylarda yaklaşık 2 kilometre yürüdüğünü ve oradaki bir ambulansa binerek Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini kaydetti.

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tren kazası

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