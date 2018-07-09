"Vagon 4-5 takla attı, eşim melek oldu gitti"

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında yaralanan Ekrem Tuna, eşini kaybettiği kazayla ilgili, "Takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim." dedi.

Tuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezköy'de yaşadığını eşi Melek ile Uzunköprü'deki evlerine günübirlik ziyaret yaptıklarını, dönüşte trene bindiklerini anlattı.

Trende yolculuk yaparken eşiyle karşılıklı oturduğunu kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Tren giderken takırtı sesleri geldi. Eşim, 'Ekrem ne oluyor, ölüyoruz' dedi. Daha sonra vagon 4-5 kere takla attı. Eşim, vagonun altında kaldı, iç kanamadan öldü. Ailem öldü, melek oldu gitti. Yalnız kaldım, keşke ben de ölseydim, gitseydim."

Kaza nedeniyle kaburgalarında ve belinde ağrılar olduğunu, başına da dikiş atıldığını ifade eden Tuna, eşinin bugün cenaze namazı olacağını, kendisinin de hastaneden taburcu olup eşini son yolculuğuna uğurlayacağını söyledi.