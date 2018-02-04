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Vagon üzerine çıkan 2 Suriyeli çocuk akıma kapıldı

GÜNCEL HABERLERİ | 04.02.2018 18:35 | Son Güncelleme

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için çıktıkları vagon üzerinde akıma kapılan 2 çocuk ağır yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için tren garındaki vagonun üzerine çıkan Suriyeli 2 çocuk, elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı.

İskenderun Tren Garı'nda öz çekim için boş halde bekleyen yük vagonlarından birinin üstüne çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) elektrik akımına akımına kapılınca vagondan düştü.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından iki çocuğu İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocukların olay nedeniyle ağır yaralandıkları öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
İskenderun Tren Garı Öz çekim

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