Vagon üzerine çıkan 2 Suriyeli çocuk akıma kapıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde öz çekim yapmak için tren garındaki vagonun üzerine çıkan Suriyeli 2 çocuk, elektrik akımına kapılarak, ağır yaralandı.
İskenderun Tren Garı'nda öz çekim için boş halde bekleyen yük vagonlarından birinin üstüne çıkan Suriye uyruklu Rasim Bellani (16) ve Vahil İlhulu (14) elektrik akımına akımına kapılınca vagondan düştü.
Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından iki çocuğu İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Çocukların olay nedeniyle ağır yaralandıkları öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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