Vahap Osmanoğlu, kantinlerde uygun olmayan ürünler satılıyor iddialarına cevap verdi

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Federasyon Başkanı Vahap Osmanoğlu, "Bazı basın kuruluşlarında iddia edildiği gibi değil, kantinlerde gazlı içecekler, kola, patates kızartması gibi ürünler satılmıyor. 2008’den beri yapmıyoruz ve üretmiyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Kantinlerde satışa uygun ürünleri zaten bakanlık belirtmiş durumda. Biz, bu doğrultuda hareket ediyoruz" dedi.

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Federasyon Başkanı Vahap Osmanoğlu, bazı basın kuruluşlarının kantinlerde uygun olmayan ürünler satılıyor iddialarına cevap verdi. Uygun olmayan ürünlerin satılmadığını dile getiren Osmanoğlu, kantinlerin denetlendiğinin altını çizdi. Dışarıdan içeriye getirilen ürünlere dikkat çeken Osmanoğlu, kantinlerde satılan ürünlerden dolayı herhangi bir zehirlenme vakasını olmadığı söyledi. Ayrıca, velilerin evde hazırladığı beslenme çantalarının bakteri ürettiği bu nedenle de zehir saçtığına vurgu yaptı.

’’Kantinlerde gazlı içecekler, kola, patates kızartması gibi ürünler satılmıyor’’

"Son dönemlerde bazı yayın kuruluşlarında kantinlerde uygun olmayan ürünlerin satıldığı iddia ediliyor" diyen Vahap Osmanoğlu, ’’Kantinci arkadaşlarımız bu konuda mağdur edilmiştir. Kantinler, sanki hijyenik değil, pis. Gıda üretimine uygun yerler değil diye imaj oluşturuluyor. Bazı basın kuruluşlarında iddia edildiği gibi değil, kantinlerde gazlı içecekler, kola, patates kızartması gibi ürünler satılmıyor. 2008’den beri yapmıyoruz ve üretmiyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Kantinlerde satışa uygun ürünleri zaten bakanlık belirtmiş durumda. Biz, bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bu konuda denetimle ilgili tek yetkili kurum Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığıdır. Kantinleri biz, okul aile birlikleri, okul müdürleri, il sağlık müdürlükleri hatta belediyeler de denetliyor. 17 yıldır şimdiye kadar herhangi bir olumsuz vaka yaşanmadı. Bakanlığın yaptığı çalışma ve elimize geçen veriye göre 11 bin 840 kantin denetleniyor, gıda ile ilgili herhangi ceza söz konusu değil. Sadece 43 kantinci arkadaşta evrak eksikliğinden dolayı uyarı cezası verilmiştir’’ açıklamasında bulundu.