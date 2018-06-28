"Vahşet davası"nda baba beraat etti;  çocuğun cesedi 4 yıldır bulunamadı

Serpil KIRKESER - İstanbul DHA - BAĞCILAR'da 3 yaşındaki İzzet Aydın Köklü'nün ölümüne ilişkin açılan davada 4 yıldır sanık olarak yargılanan anne ve baba beraat etti. Kararı oy birliğiyle alan mahkeme heyeti, suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmamasını gerekçe gösterdi. Öte yandan 4 yıl önce ölen minik İzzet Aydın Köklü'nün ise cesedi halen bulunamadı. SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 12. duruşmaya tutuksuz sanık Oğuz Köklü ile müşteki sanık anne Fatma Köklü katılmadı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı Ercan Gövler esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. 18 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen olayda Oğuz Köklü'nün öz çocuğu olan İzzet Aydın Köklü'yü sürekli dövdüğü, eziyet ettiği anlatılan mütalaada, minik İzzet'in ağır tramvalar geçirmesine rağmen baba Oğuz Köklü'nün oğlunu tedavi ettirmediği, öldürme kastı olmaksızın oğlunun ölümüne neden olduğu anlatıldı. Oğuz Köklü daha sonra kiraladığı araç ile Orhangazi İlçesi yakınlarındaki kum ocağına yakın bir yere oğlunu gömdüğü, anne Fatma Köklü de ise suçu yetkili makamlara bildirmediği gerekçesiyle dava açıldığı hatırlatılan mütalaada, anne ve babanın savunmasına ayrıntılı olarak yer verildi.

BABA: DARP ETMEDİM

Baba Oğuz Köklü ifadesinde, "Olay tarihinden önce aracımla oğluma istemeden çarptım. Ancak ağır şekilde yaralanmadı. Bu nedenle doktora götürmedim. Bir ay kadar sonra evdeyken eşimin bağırması üzerine gittiğimde oğlumu yerde gördüm. Yataktan düşmüştü, alnında kızarıklık vardı, oğlum astım gibi sağlık sorunları vardı.Oğlum bu sırada öldü. Daha önce eşim evi terk etmişti. Komşularımın şikayeti üzerine çocuklara bakamadığım için kurumca çocuklarım alınmıştı. Eşim tekrar eve döndüğünde çocukları geri almıştık. Benim çocuğuma bir şey yaptığımı düşünüp diğer çocuklarımı da elimden alırlar korkusuyla polise başvurmadım. Çocuğu gömdüm, oğlumu darp etmedim" dedi. ANNE İFADE DEĞİŞTİRDİ

Anne Fatma Köklü ise soruşturma aşamasında şunları söyledi: "Eşim Oğuz Köklü oğlumu darp etti. Bu sebeple oğlumun vücudunda

morluklar oluştu. Olay tarihinde çocuğumu dövdü. Evin ortasına fırlatarak attı. Çocuğumun vücudunda morluklar oluştu. Her tarafının

şiştiğini görünce doktora götürmesini istedim. Ancak eşim oğlumu doktora götürmedi. Bu darplar sonucunda oğlum öldü" dedi. Anne

Fatma Köklü yargılama aşamasında ise eşi Oğuz Köklü ile aynı ifadeyi verdi.

DELİL ELDE EDİLEMEDİĞİNDEN SANIKLARIN BERAATLERİNİ İSTEDİ

Savcı Gövler, mütlaasında Oğuz Köklü'nün gömdüğünü beyan ettiği yerde yapılan aramada minik İzzet'in cesedinin bulunamadığı, cesedin bulunamadığı için otopsi işleminin yapılamadığı ve kesin ölüm nedeninin tespit edilemediği anlatıldı. Minik İzzet'in

sağlık kayıtlarında daha önce darp edildiğine ilişkin bulgu tespit edilemediği, İzzet'te astım ve solunum yolu hastalıkları bulunduğuna dair savunmaların da doğrulandığının anlaşıldığı kaydedilen mütalaada, anne Fatma Köklü'nün, eşi Oğuz Köklü'nün oğlunun ölümüne neden olduğuna dair beyanlarının aşamalarda değiştiği hatırlatıldı. Sanık Oğuz Köklü'nün oğlunu sürekli darp ettiğinin iddia olunmasına rağmen sağlık kayıtlarında bu hususta bir bulguya rastlanmadığı, İzzet'in cesedinin bulunmaması nedeniyle İzzet'in darp sonucu mu, araç çarpması mı, yoksa sanık savunmaları doğrultusunda kendisinde mevcut olduğu anlaşılan solunum yolu rahatsızlığından kaynaklı mı vefat ettiğinin tespit edilmediğinin altı çizildi. Savcı Gövler, "Sanık Oğuz Köklü ve anne Fatma Köklü'nün atılı suçları işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli her türlü şüpheden uzak kesin, inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldığından atılı suçlardan ayrı

ayrı beraatlerine karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" dedi.