Vahşete istenen ceza belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, olay, 8 Ağustos 2017'de Yenimahalle ilçesindeki Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Irak vatandaşı Muhammed İbrahim Mousa Abbo (39), eşi Nacat Muhammed Ali Omar Krut (36) ve çocukları ile birlikte Irak'tan göç ederek Türkiye'ye yerleşti. Olay tarihinden yaklaşık 8 ay önce de Ankara'ya göç eden karı-koca arasında "aldatma" iddiası nedeniyle tartışmalar başladı. Aldatıldığını düşünen Abbo, benzin istasyonuna giderek bir şişe benzin satın aldı.

Olay günü ikili arasında aldatılma düşüncesi nedeniyle tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile gözü dönen koca, daha önceden satın aldığı benzini eşinin üzerine dökerek ateşe verdi. Yanan kadının bağrışmaları üzerine balkona çıkan Erdal K. isimli vatandaş, yan binadan gelen dumanları görünce aşağıya indi. Binanın arka kapısından içeriye giren Erdal K, kocası tarafından yakılan Krut'u dışarıya çıkardı ve ardından 112 ekipleri ile polisi aradı.

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