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Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 07:39 | Son Güncelleme

Mersin'de, geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek öldürülen anne-kız cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı. İfadesinde, Uvfa Naasan ile yasak aşk yaşadıklarını söyleyen katil zanlısı, genç kızın 'Beni de alacaksın yoksa ilişkimizi herkese anlatırım' demesi üzerine tartıştıklarını, ardından da kız ve annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Sorgusu tamamlanan Şevket K. adliyeye sevk edildi.

Mersin'de, geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Suriyeli 44 yaşındaki Ayşe Cuma ile kızı 19 yaşındaki Uvfa Naasan'ın katili Şevket K. 253 gün sonra yakalandı. Suriye uyruklu katilin evli olduğu ve aynı zamanda Uvfa Naasan ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

29 Ağustos 2017'de merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve inşaatta çalışan 46 yaşındaki Sabri Cuma, iddiaya göre işten çıkıp saat 14.00'te evine geldiğinde eşi ile evlatlık kızının cesetlerini buldu.

KATİL ZANLISI MERSİN'İ TERK EDİNCE POLİSLER TAKİBE ALDI

Yapılan incelemede anne, kızın vücudunda 70 bıçak yarası tespit edildi. Polis, başlattığı soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Cuma Ailesi'nin uzaktan akrabası olan Şevket K.'da, olayın hemen ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında olan katil zanlısının 4 ay sonra Mersin'i terk etmesinden şüphelenen ekipler, Şevket K.'yı takibe aldı.

Eşini babasının evine gönderip kendisi de Gaziantep'e yerleşen katil zanlısı, 3 kez telefon ve iletişim adreslerini değiştirerek izini kaybettirdi. Özel olarak kurulan 6 kişilik özel ekip, katil zanlısının Gaziantep'te yaşadığı ve çalıştığı yeri bulup takibe aldı. Topladıkları bilginin ardından Şevket K.'nın çalıştığı tekstil atölyesine baskın yapan ekipler, kaçan katil zanlısının peşine düştü. Yaklaşık 1.5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Şevket K., Mersin'e getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin cinayet yasak aşk

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
bu alçakları ülkeye a ka pe getirdi !!!
akp nin başkanı bunlara vatandaşlık verecek.
NE OLACAK SURİYELİLERDEN HER ŞEY BEKLENİR KENDİ ÜLKELERİNİN NAMUSUNA SAHİP ÇIKMAYAN MİLLETTEN NE BEKLENİR
AKP NİN SURİYELİLERİ...
suriyeden serseri,sapık,arsız,aylak vatanlarına hayrı olmayan asalaklar Türkiye ye kahramanmış gibi gelip yerleştiler akp nin bu asalaklardan gelecek oy hesabıyla güneydoğu illerini yaşanmaz hale getirdi şimdide bu arsızların toplumsal ibretlik yaşam ve olaylarını haber olarak okumak zorunda kalıyoruz.
@hasananbar BİRDE YETMEZMİŞ GİBİ ÜSTÜNE PARA ÖDÜYORUZ
GİT SİN ANLATSIN HERKESİN HAYATINI MAHVETİN BİR ZEVK UĞRUNA
türkiyede suriyelinin yasak aşkı ,vay be
Savaştan kaçıyorlar, ama burada aşk meşk, karı kız ortamları ne güzel, GİDİN ARTIK MEMLEKETİNİZE, ÜLKEMİZDE SURİYELİ İSTEMİYORUZ....
dayak yok ...kaçarken merdivenden düşmüştür
Rabbim vatansız- inançsız- akılsız- ahlaksız bırakma,
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