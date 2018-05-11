Vahşetin ardından yasak aşk çıktı!

Mersin'de, geçen yıl evlerinde boğazları kesilerek öldürülen Suriyeli 44 yaşındaki Ayşe Cuma ile kızı 19 yaşındaki Uvfa Naasan'ın katili Şevket K. 253 gün sonra yakalandı. Suriye uyruklu katilin evli olduğu ve aynı zamanda Uvfa Naasan ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı.

29 Ağustos 2017'de merkez Toroslar ilçesi Çavuşlu Mahallesi'nde yaşanan olayda, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mersin'e yerleşen ve inşaatta çalışan 46 yaşındaki Sabri Cuma, iddiaya göre işten çıkıp saat 14.00'te evine geldiğinde eşi ile evlatlık kızının cesetlerini buldu.

KATİL ZANLISI MERSİN'İ TERK EDİNCE POLİSLER TAKİBE ALDI

Yapılan incelemede anne, kızın vücudunda 70 bıçak yarası tespit edildi. Polis, başlattığı soruşturmada çok sayıda kişinin ifadesine başvurdu. Cuma Ailesi'nin uzaktan akrabası olan Şevket K.'da, olayın hemen ardından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheliler arasında olan katil zanlısının 4 ay sonra Mersin'i terk etmesinden şüphelenen ekipler, Şevket K.'yı takibe aldı.

Eşini babasının evine gönderip kendisi de Gaziantep'e yerleşen katil zanlısı, 3 kez telefon ve iletişim adreslerini değiştirerek izini kaybettirdi. Özel olarak kurulan 6 kişilik özel ekip, katil zanlısının Gaziantep'te yaşadığı ve çalıştığı yeri bulup takibe aldı. Topladıkları bilginin ardından Şevket K.'nın çalıştığı tekstil atölyesine baskın yapan ekipler, kaçan katil zanlısının peşine düştü. Yaklaşık 1.5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalanan Şevket K., Mersin'e getirildi.



