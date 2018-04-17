İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar, çocuk gibi sevdikleri vahşi hayvanların bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, onlarla kurdukları duygusal bağla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 130 türde bin 500'ü aşkın hayvanın bulunduğu Sasalı'daki parkta fil, aslan, kaplan gibi hayvanlarla günlerini geçiren bakıcılar, onların fizyolojik ve psikolojik bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Küçük yaşlardan itibaren büyüttükleri hayvanların en ufak hareketinden nasıl davranacaklarını anlayan bakıcılar ile vahşi hayvanlar arasındaki bağ ise görenleri şaşırtıyor. - "İzine çıktığımda özlüyorum" Doğal yaşam parkındaki 4 filin 6 yıldır bakıcılığını yapan Hüseyin Dilber, gün boyu beraber vakit geçirdiği filler için alana günlük yiyecek bırakıyor, onların sağlık kontrollerini yapıyor, durumlarıyla yakından ilgileniyor. Gün içerisinde fillerin yemek yedikten sonra keşfetme, dokunma dürtüsü içerisinde olduğunu ifade eden Dilber, çok gezdikleri için ayakları aşınmaya maruz kalan fillere belirli periyotlarla ayak ve tırnak bakımını yaptıklarını dile getirdi. Dilber, şöyle devam etti:

"Burada doğadaki kadar gezmiyorlar, ayak bakımlarına ihtiyaç duyuyorlar, belirli periyodik eğitimlerle komutlar vererek tırnak bakımlarını yapıyoruz. Ara ara sinirlendikleri oluyor, dış alanda yiyecek döktüğümüz zaman anne bazen yiyeceği yavrularından kıskanabiliyor, sinirli bir şekilde tepki verebiliyor yavrularına. Dışarıdan bir kuş yiyeceklerine yaklaştığında sinirlenebiliyor. Sinirli olduğu zaman sınırına girmemeye çalışıyoruz, sakinleşmesini bekliyoruz. İşi severek yaptığımız için aramızda duygusal bir bağ var, bazen çocuğumuz arkadaş olarak gördüğümüz için zorluğunu yaşamıyoruz. Fillerde güven duygusu çok ön plana çıkıyor. Fil size güvendikten sonra çok fazla problem yaşamıyorsunuz, sizi benimsiyor, kendisine zarar gelmeyeceğini biliyor. Doğum süreçlerinde nöbete kalıyoruz. İzne dair çıktığımda özlüyorum." - "Eğitimleri kedi köpek gibi kolay değil" Aslan bakıcısı Mustafa Kara ise küçüklüklerinden beri baktığı aslanlar ile aralarında duygusal bir bağ oluştuğunu, onları çocuğu gibi gördüğünü söyledi.