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Vakfıkebir’den Mehmetçik’e 11 bin TL bağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 18:38 | Son Güncelleme

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize 11 bin TL bağışta bulunuldu.Bağış için düzenlenen kahvaltılı törende konuşan Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir “Vakfıkebir Muhtarlar Derneği olarak, muhtarlarımızla kendi aramızda yaptığı toplantı sonra Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için biz ne yapabiliriz dedik ve para toplamaya karar verdik.

Vakfıkebir’den Mehmetçik’e 11 bin TL bağış

Vakfıkebir Muhtarlar Derneği tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri’nce Afrin’deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen ’Zeytin Dalı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimize 11 bin TL bağışta bulunuldu.
Bağış için düzenlenen kahvaltılı törende konuşan Vakfıkebir Muhtarlar Derneği Başkanı İzzet Çilingir “Vakfıkebir Muhtarlar Derneği olarak, muhtarlarımızla kendi aramızda yaptığı toplantı sonra Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için biz ne yapabiliriz dedik ve para toplamaya karar verdik. Kendi aramızda topladığımız 11 bin TL’yi, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hesabına yatırdık. Şu anda ülkemizin bulunduğu durum Arfrin’de mücadele eden askerlerimiz sayesindedir. Burada şehit olanda gazi olan askerlerimiz bizin kardeşlerimizdir. Bizi diğer milletlerden ayıran özellik ölürsek şehit olma anlayışımızdır. Bizler her zaman ordumuzu ve milletimizin yanındayız. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Bu örnek davranışlarından dolayı muhtarları tebrik ettiğini belirten Belediye Başkanı Muhammet Balta ise “Bağışlanan rakamın hiçbir önemi yok, şu birliktelik tüm milletimizin askerimizin arkasında olduğunu gösteriyor. Güvenlik güçlerimiz cansiperane bir mücadele veriyor. Bu kolay bir süreç değil bizler sadece terörle mücadele etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızda söyledi ikinci dünya savaşından sonra bölgede başlatılan toprak paylaşımında kurtuluş savaşından sonra en büyük istiklal mücadelesini veriyoruz. Bu tür davranışlar moral ve motivasyon olarak büyük bir katkı sağlıyor. O coğrafyada birileri çoluk çocuk katlederken bizim Mehmetçiğimiz kendi canı bahasına mücadele yürütüyor. Sivillerin zarar görmemesi için üst seviyede hassasiyet gösteriyor. Bu da diğer milletlerin bize ve Mehmetçiğimize olan saygısını arttırıyor” diye konuştu.
Kaymakam Mesut Yakuta ise “Bu millet söz konusu vatan ve bayrak olunca canını seve seve veren bir millet. Bu gün çok çetin bir mücadele içindeyiz. Çevremiz adeta ateşten bir gömlek. Suriye’de emperyalist güçler uzun yıllardır sahneye koydukları bir oyunu oynuyorlar. Burada Kürt devleti kurmak için bir koridor oluşturmak istediler. Ancak bizim milletimiz kendi topraklarına göz dikileceğini hissettiği için bu oyuna dur demek için Afrin’de çok çetin bir mücadeleye girdik. Karşımızda tün emperyalist güçler diş bilemiş şekilde duruyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin” şeklinde konuştu.
Törene ayrıca Jandarma Komutanı Bekir Gündüz, Belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.

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