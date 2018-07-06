Vakfın 31 bin lirasını çaldıkları iddiası

Manisa (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir vakfa ait içerisinde 31 bin lira bulunan para kasasını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yavuz Selim Caddesi'ndeki bir vakfın ofisinde bulunan çelik para kasasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, zanlılar S.S. ve O.A'yı, içerisinde 31 bin lira olan çelik kasayı ormanlık alanda açmaya çalışırken gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

