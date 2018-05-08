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Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:45 | Son Güncelleme

Hatay'da restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferansla bağlandığı törenle açıldı

Hatay'da restorasyonu tamamlanan Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla bağlandığı törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı sırasında, video konferansla Hatay'daki törene bağlanarak, Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları'nın açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları'nın hayırlı olmasını diledi.

Hatay Valisi Erdal Ata da Habib-i Neccar Camisi'nin, Anadolu'da yapılan ilk camilerden olduğunu ve ilin sembolü haline geldiğini belirtti.

Ata, caminin yanında bulunan kültür konaklarında 2014 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının yeni tamamlandığını ve konakları hizmete açtıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Habib-i Neccar Vakıf Kültür Konakları'nın açılış kurdelesi kesildi.

Törene, vali yardımcıları, Antakya Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve çok sayıda davetli katıldı.

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