Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim tavrımız, Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e..." dedi. Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlantılı Toplu Açılış Töreni"nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen bu anlamlı etkinliğin emanete sahip çıkma noktasında sergilenen hassasiyetin en güzel nişanesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin 7 bölgesindeki 250 vakıf eserin özüne, ruhuna ve kullanım amacına uygun restore eden Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü tebrik eden Erdoğan, restore edilen eserler arasında camilerin, mescitlerin, kütüphanelerin, köşklerin, yurtların, türbelerin, tekkelerin, han ve hamamların yanında kiliselerin ve havraların da bulunduğuna dikkati çekti. Bu 250 restorasyonun içerisinde bölücü örgütün saldırılarında büyük zarar gören Nusaybin Zeynel Abidin Camisi ile Diyarbakır'daki Sur Ermeni Protestan Kilisesi'nin de yer aldığını aktaran Erdoğan, Türkiye'nin farklı şehirlerindeki ibadet mekanlarının hiçbir ayırıma, ötekileştirmeye maruz bırakılmadan sahiplenilmesinin diğer inanç mensuplarına bakış açısının gösterilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ey Fransa'nın aydınlık geçinen karanlık yüzleri. Siz, Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetlerin çıkarılmasını talep ediyorsunuz, teklif ediyorsunuz. Bizim medeniyetimizde, anlayışımızda 'İncil'den, Zebur'dan, Tevrat'tan şunları, şunları çıkarın.' diye bir yaklaşım, anlayış yok. Biz tam aksine semavi kitapların hepsini saygın buluruz, onların üzerinde de herhangi bir spekülasyona gitmeyiz. Bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim ile ilgili bu ifadeleri kullanmak sizin haddinize mi? Zaten son zamanlarda sizler iyice dağıttınız. Camilerimize saldırmaksa camilerimize saldırıyorsunuz, kundaklamaksa kundaklamalar yapıyorsunuz. Ama biz ülkemizde bir kiliseye saldırmak, saldırana müsaade etmek... Böyle bir şeyi ne yaptık ne yaptırttık. İşte aramızdaki fark bu. Sizin DEAŞ'tan hiçbir farkınız yok. Bu tavır özellikle aziz dinimizi kendi sapkın ideolojilerine alet eden DEAŞ, FETÖ, Boko Haram gibi eli kanlı terör örgütlerine verilmiş en güzel cevaptır. Bol bol kullanın. Bizim inancımızda, ibadethanelerin dokunulmazlığı vardır. Hele hele kutsal kitaplarımızın. Hangi saikle olursa olsun bunu ihlal eden kimse, İslam'ın hükümlerine de karşı geliyor demektir ve İslam dışıdır. Öte yandan bizim tavrımız, aynı zamanda Batılı değerleri savunmak adına İslam'a saldıranları koruyan, camileri ateşe verenlerin sırtını sıvazlayan kimi İslamofobik Avrupalı siyasetçiler için de ders olmalıdır. Özellikle Sarkozy'e..."

- "Küflenmiş bu güruhun hezeyanlarını dikkate almıyoruz" Bir kaç caninin katliamlarını Müslümanlara yamamaya çalışan faşistlerin anlayışıyla DEAŞ'lı teröristlerin insanlık dışı ideolojilerinin aynı madalyonun iki yüzü gibi olduğunun altını çizen Erdoğan, zahirde düşman bu iki grubun, aslına aynı amaca hizmet ettiğini söyledi. Erdoğan, "Bizim medeniyetimiz bu iki hastalıklı anlayıştan da beridir, uzaktır. Biz Avrupa'nın göbeğinde mescitleri kundaklayanlara nasıl karşıysak Suriye'de, Irak'ta kiliselere saldıranlara da aynı şekilde karşıyız. Biz nasıl vatandaşlarımızın ibadet hürriyetini savunuyorsak aynı şekilde tüm diğer inanç mensuplarının da ibadet özgürlüğünü savunuyoruz. Atalar, 'Okumuş cahil, kara cahilden daha zararlıdır.' diyor. Fransa'da üç, beş kendini bilmezin yaptığı son açıklamaları da biz sadece cehaletlerinin yansımaları olarak görüyoruz. Bu güruh, ne mukaddes kitabımızı ne kendi tarihlerini ne de inandıklarını iddia ettikleri İncil ve Tevrat'ı biliyor. Biz muvazenelerini yitirmiş akademik, siyasi ve fikri olarak küflenmiş bu güruhun hezeyanlarını dikkate almıyoruz, almayacağız." diye konuştu.

Din, dil ve inanç farkı gözetmeden mazlumlara sahip çıkan bir medeniyetin mensupları olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hakkın, adaletin bir arada, barış içinde yaşama idealinin savunulacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Meydanı ne DEAŞ'lı, FETÖ'cü sapkınlara bırakacağız ne de İslam düşmanı çevrelerin propagandalarına boyun eğeceğiz. Camilerimizle beraber diğer din mensuplarının ibadethanelerini de namusumuz bilecek, onları sonuna kadar korumaya çalışacağız. Bugün minareden korkan, camilere izin vermek yerine Müslümanları küçük mescitlere mahkum eden Batılı dostlarımıza da ibadet ve inanç hürriyetinin nasıl olması gerektiğini işte bugün burada olduğu gibi uygulamalarımızla göstereceğiz." Erdoğan, restorasyonu tamamlanan eserlerin Müslümanlara hayırlı olmasını diledi. - Notlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından bir vatandaşın kendisine Ayasofya ile ilgili seslenmesi üzerine, "Sabırlı ol, sabırlı. Önce mevcut camilerimizi şöyle bir dolduralım ondan sonra onu konuşuruz." karşılığını verdi.