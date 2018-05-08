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Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:59 | Son Güncelleme

Erzurum'da restorasyonu tamamlanan ve Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan tarihi Çifte Minareli Medrese yeniden hizmete açıldı - Vali Azizoğlu: "Medresenin bakım onarımı için toplam 10 milyon TL harcama yapılmıştır. Çevre düzenlemesini de bu yıl tamamlayarak, vakıf eserleri müzesi olarak kullanacağız"

Erzurum'da restore edilen ve Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan tarihi Çifte Minareli Medrese yeniden hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla, Vakıflar Genel Müdürlüğünce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde organize edilen "Vakıf Kuran Kadınlar" temalı Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Vakıf Eserin 7 Bölgeden Canlı Bağlantılı Toplu Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan telekonferans yöntemiyle Erzurum'a bağlanarak, restorasyonu tamamlanan tarihi Çifte Minareli Medrese'nin açılışını gerçekleştirdi.

Törendeki konuşmasının ardından Erzurum'a canlı bağlanan Erdoğan, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'na, "Evet Seyfettin Bey, şu an mikrofon sizde, kurdele önünüzde, makaslar da sizde, Ankara'dan selamlar sevgiler." dedi.

Vali Azizoğlu da Erzurum'un vakıf medeniyetinin en önemli şehirlerinden olduğunu söyledi.

Bakım ve onarımı yapılarak halkın hizmetine sunulan bölgedeki 12 vakıf eserinden biri olan Çifte Minareli Medrese'nin 1291 yılında, Sultan olan Hüdavent Hatun tarafından yaptırıldığını ifade eden Azizoğlu, "Medresenin bakım onarımı için toplam 10 milyon TL harcama yapılmıştır. Çevre düzenlemesini de bu yıl tamamlayarak, vakıf eserleri müzesi olarak kullanacağız. 2005-2018 yılları arasında bölgemizde 97 cami, 17 türbe, 2 han, 1 medrese, 1 kervansaray, 10 hamam ve 1 alışveriş merkezi olmak üzere toplam 129 eserin restorasyon ve ihyası yapılmıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra "Seyfettin Bey daha yapacak çok işimiz var, kurdeleyi sen kesiver bakayım, hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Vali Azizoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vakıflar Bölge Müdür Vekili İsmet Çalık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, İl Müftüsü Hasan Hüsnü Sula, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve kurum müdürleri kurdeleyi keserek medresenin açılışını gerçekleştirdi.

Anadolu'daki en gözde Selçuklu eserlerinden olan ve kentin simgesi olan Çifte Minareli Medrese'nin açılışı öncesi Erzurum bar ekibi gösteri sundu.

Katılımcılar açılış sonrası medreseyi gezdi.

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