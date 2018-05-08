HABER

Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kütahya ve Balıkesir'de, restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden yaptığı canlı bağlantıyla gerçekleştirildi

KÜTAHYA/BALIKESİR (AA) - Kütahya ve Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden yaptığı canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Seyyid Ali Paşa Camisi önünde düzenlenen açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım kuruluş ve kurtuluşun şehrinden şahsım ve bütün Kütahyalılar adına zat-ı alinizi ve bütün heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Eserlerimize vermiş olduğunuz kıymetten dolayı şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

Daha sonra hazırlanan açılış kurdelesi Vali Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kesildi.

Restorasyonları tamamlanan Seyyid Ali Paşa Camisi, Cemalettin Mescidi, Ahi Arslan Mescidi, Balıklı Tekkesi, Kurşunlu Camisi ve Takvacılar Camisi'nin açılışı yapılan törene, bazı daire müdürleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeliyle vatandaşlar katıldı.

- Balıkesir

Ankara'ya canlı bağlanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da tarihi Zağnos Paşa Camisi'nin önünde düzenlenen törende, il genelindeki bütün tarihi eserlere önem verdiklerini söyledi.

Her eserin kendileri için ecdad yadigarı olduğunu vurgulayan Yazıcı, Erdoğan'a Balıkesirlilerin selamını iletti.

Vali Yazıcı, daha sonra restorasyonu tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi. Törene, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, İl Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, bazı daire müdürleriyle vatandaşlar katıldı.

'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi'Millet İttifakı' ne durumda? İşte son seçim anketi
Seçimler öncesi bomba gelişme! Çok tartışılan isim aday olmadıSeçimler öncesi bomba gelişme! Çok tartışılan isim aday olmadı
ABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğizABD'ye çok sert sözler: Pişman olacak, karşılık vereceğiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açılış Kütahya vakıf eserleri

En Çok Okunan Haberler

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Yaşlılık maaşı iki katına çıkacak!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Eşkıya Hamido hayatını kaybetti!

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı

Miley Cyrus yine çok cesur!

Miley Cyrus yine çok cesur!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İzol aşiretinden AK Parti'ye sürpriz destek!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün sözleri merak uyandırdı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Avukat Sibel Sevinç Deveci FETÖ'den gözaltına alındı

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Meral Akşener, Muharrem İnce ile görüşmesini iptal etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile nükleer anlaşmadan çekileceğini açıkladı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

İzmir'de 148 işçi hastaneye kaldırıldı

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Yeşilgölcük Belediye Başkanı Hakkı Şengül silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Millet Partisi, Millet İttifakı'nı şikayet etmişti! YSK kararını verdi!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir öğrenci servisi köprüden uçtu: Ölü ve yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.