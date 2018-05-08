Vakıf Haftası ve Restorasyonu Tamamlanan 250 Eserin Toplu Açılışı

KÜTAHYA/BALIKESİR (AA) - Kütahya ve Balıkesir'de restorasyonu tamamlanan vakıf eserlerinin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nden yaptığı canlı bağlantıyla gerçekleştirildi.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Seyyid Ali Paşa Camisi önünde düzenlenen açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Sayın Cumhurbaşkanım kuruluş ve kurtuluşun şehrinden şahsım ve bütün Kütahyalılar adına zat-ı alinizi ve bütün heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Eserlerimize vermiş olduğunuz kıymetten dolayı şükranlarımı arz ediyorum." dedi.
Daha sonra hazırlanan açılış kurdelesi Vali Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından kesildi.
Restorasyonları tamamlanan Seyyid Ali Paşa Camisi, Cemalettin Mescidi, Ahi Arslan Mescidi, Balıklı Tekkesi, Kurşunlu Camisi ve Takvacılar Camisi'nin açılışı yapılan törene, bazı daire müdürleri, Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeliyle vatandaşlar katıldı.
- Balıkesir
Ankara'ya canlı bağlanan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da tarihi Zağnos Paşa Camisi'nin önünde düzenlenen törende, il genelindeki bütün tarihi eserlere önem verdiklerini söyledi.
Her eserin kendileri için ecdad yadigarı olduğunu vurgulayan Yazıcı, Erdoğan'a Balıkesirlilerin selamını iletti.
Vali Yazıcı, daha sonra restorasyonu tamamlanan caminin açılışını gerçekleştirdi. Törene, ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Şakir Erarı, İl Cumhuriyet Başsavcısı Sadık Bölek, bazı daire müdürleriyle vatandaşlar katıldı.
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