İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "Vakıfların medeniyetimizin gelişmesinde ve toplumun huzur ve refaha kavuşmasında toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıkmasında önemli bir rolü vardır. Medeniyetimizi aydınlatan bu yüksek şuur yalnızca toplumun bir kesimi tarafından yaşatılmamıştır. Hanedan mensuplarından sıradan vatandaşlara kadar herkes bu iyilik kervanında yerini almıştır." dedi.

Ertem, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin düzenlediği Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu'nun açılışındaki konuşmasında her yıl başka bir temayla Vakıflar Haftasını kutladıklarını belirtti.

Vakfın hayatın her alanına önemli izler bırakan bir değer olduğunu dile getiren Ertem, "Vakıflar, ecdadın medeniyet tasavvurudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bugün de bu şuuru yaşatmak için işlenen hayırların devamı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayır işlerinde yarışmanın en önemlisi ise vakfiyelerde belirtildiği üzere sadakaların en hayırlısı, en tamam olan ve getirisi baki olanı vakıflardır. Vakıfların medeniyetimizin gelişmesinde ve toplumun huzur ve refaha kavuşmasında toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıkmasında önemli bir rolü vardır. Medeniyetimizi aydınlatan bu yüksek şuur yalnızca toplumun bir kesimi tarafından yaşatılmamıştır. Hanedan mensuplarından sıradan vatandaşlara kadar herkes bu iyilik kervanında yerini almıştır." diye konuştu.