İSTANBUL (AA) - Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, "Vakıfların medeniyetimizin gelişmesinde ve toplumun huzur ve refaha kavuşmasında toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıkmasında önemli bir rolü vardır. Medeniyetimizi aydınlatan bu yüksek şuur yalnızca toplumun bir kesimi tarafından yaşatılmamıştır. Hanedan mensuplarından sıradan vatandaşlara kadar herkes bu iyilik kervanında yerini almıştır." dedi.
Ertem, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin düzenlediği Vakıf Kuran Kadınlar Sempozyumu'nun açılışındaki konuşmasında her yıl başka bir temayla Vakıflar Haftasını kutladıklarını belirtti.
Vakfın hayatın her alanına önemli izler bırakan bir değer olduğunu dile getiren Ertem, "Vakıflar, ecdadın medeniyet tasavvurudur. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bugün de bu şuuru yaşatmak için işlenen hayırların devamı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayır işlerinde yarışmanın en önemlisi ise vakfiyelerde belirtildiği üzere sadakaların en hayırlısı, en tamam olan ve getirisi baki olanı vakıflardır. Vakıfların medeniyetimizin gelişmesinde ve toplumun huzur ve refaha kavuşmasında toplumsal dayanışmanın en üst seviyeye çıkmasında önemli bir rolü vardır. Medeniyetimizi aydınlatan bu yüksek şuur yalnızca toplumun bir kesimi tarafından yaşatılmamıştır. Hanedan mensuplarından sıradan vatandaşlara kadar herkes bu iyilik kervanında yerini almıştır." diye konuştu.
Ertem, vakıf konusunda kadınların çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade ederek, Anadolu'da kadınlar tarafından kurulan vakıf eserlerinden örnekler verdi.
-"Vakıflar, tüm insanları kardeşlik içerisinde dert ortağı haline getirir"
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, vakıf hizmetinde bulunan biri olarak sempozyumun açılışında bulunmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.
Vakıf kültürünün İslam toplumunda kadının yeri hakkında önemli bir mesaj verdiğini dile getiren Bayraktar, "Medeniyetimizde kadınların inşa ettirdikleri vakıf eserleri, yönettikleri bir mali güce sahip olduklarının göstergesidir. Vakıf eserleriyle sadece ihtiyaç sahiplerinin muhtaçlıkları giderilmemiş, şehir kültürünü şekillendirmiş ve sosyal hayatın can damarı merkezler kurmuşlardır. Toplumsal hayatta düzenleyici ve iyileştirici roller üstlenmişlerdir." diye konuştu.
Bayraktar, fıtri temelli iyilik anlayışını tarihte en iyi uygulayan medeniyetin Osmanlı medeniyeti olduğunu ifade ederek, sağlık, eğitim ve sosyal yardım, kültürel faaliyetler ve bayındırlık işlerinin önemli bir kısmının vakıflar eliyle yapıldığını anlattı.
Vakıfların Osmanlı maliyesinden sonra en büyük ikinci ekonomik güç olduğunu anımsatan Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu gücün sevgi, şefkat ve sosyal sorumluluk duyguları etrafında oluşması dikkate değerdir. Bu kurumlar fakir-zengin, güçlü-güçsüz, hasta-sağlıklı tüm insanları kardeşlik içerisinde adeta dert ortağı haline getirir. Böylece merhamet ve yardımlaşma duygusu toplumda her daim ayakta kalmıştır. Vakıflar gelir ve servet dağılımının dengelenmesine katkı sağlamış ve böylece sosyal buhranların önüne geçilmiştir. Bireylerin onurunu ve saygınlığını gözeterek, ihtiyaç sahiplerinin kendilerini toplumda değerli hissetmelerini sağlamıştır."
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu ise Vakıflar Haftası temasının Vakıf Kuran Kadınlar olarak belirlenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Kazancıoğlu, sempozyuma ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, "Desteklerini esirgemeyen Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve mütevelli heyetlerine teşekkür ediyorum. Vakıflar yüzyıllardır süregelen yardımlaşmanın, ecdadın bize miras bıraktığı ve ebediyete kadar yaşayacak eserlerdir. Bize emanet edilen vakıfları yaşatmak bizlerin birincil görevidir." ifadelerini kullandı.
Savaşlar, yıkımlar, felaketler, doğal afetler ve adaletsizliğin artmasının vakıf kültürünün önemini daha da artırdığını belirten Kazancıoğlu, vakıfların oluşturulmasında kadınların rolü hakkında örnekler verdi.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça da vakıfların insana duyulan saygı ve sevginin müesseseleşmiş hali olduğunu söyledi.
Bezmialem Valide Sultan ve vakfiyeleri hakkında bilgiler veren Akça, kadınların vakıf hayatındaki yeri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından Vakıflar Genel Müdürü Ertem ve Prof. Dr. Kazancıoğlu, Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a vakıfları konu alan hediyeler takdim etti.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Terzi, Bezmialem Valide Sultan'ın hayatını konu alan tebliğini sunarken, Vakıf Kuran Kadınlar ve Eserleri Sergisi'nin de açılışı yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sempozyum açılışına yazılı mesaj gönderdi.
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Tarihçi ve yazar Mehmet Niyazi Özdemir hayatını kaybetti!
Beyoğlu'nda kan donduran görüntü!
Kocasını başka kadınla bastı!! Aldatılan eş intikamını böyle aldı
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
Davete iç çamaşırsız katıldı, kimse gözünü alamadı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
Okuyucu Yorumları 0 yorum