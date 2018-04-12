VakıfBank’ın yeni genel müdürlük yerleşkesi açıldı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, 64’üncü kuruluş yıl dönümünde, İstanbul Ümraniye’deki yeni genel müdürlük yerleşkesinin açılışını yaptı.
VakıfBank açıklamasına göre, banka 64’üncü kuruluş yıl dönümünde, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in de katıldığı törenle Ümraniye’deki yeni genel müdürlük yerleşkesinin açılışını yaptı.
VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, devletlerin geçmişte orduları kadar, bugün ise ekonomileri kadar güçlü olduğunu belirterek, "Ekonomi yönünde bağımsız olmayan devletler asla ve asla tam bağımsız sayılamazlar. VakıfBank ve elbette diğer kıymetli bankalarımız, her daim devletine sıkı sıkıya bağlıdır. Devletimizin haklı mücadelesinde üzerine düşeni yapmaktadır. Ülkemiz üzerinde senaryo yazmaya çalışan gafiller tarihte olduğu gibi bugün de dersini alacaktır. Bize gösterilen hedeflere var gücümüzle yürümekteyiz. Bu hedeflere yürümek için ihtiyaçlarımızı da doğru tespit etmemiz gereklidir. Güçlü Türkiye’nin lider bankası olma vizyonumuzun bir parçası olarak yeni bir yerleşkeye ihtiyacımız vardı. Bunun için hızla karar aldık, harekete geçtik. VakıfBank’a yakışır bir hizmet yerleşkesine taşındık." ifadelerini kullandı.
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VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan da Türkiye’nin 16 yıldır büyük bir değişim ve dönüşüm geçirerek büyüdüğünü ve geliştiğini ifade ederek, "Artık yeni ve lider bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'deki dönüşümün sürdüğünü ve VakıfBank’ın da bu değişimin içinde olduğunu aktaran Özcan şunları kaydetti:
"Son 64 yılda Türkiye’de ilkleri hayata geçiren, sektörüne yön veren, lider bir banka olduk. Müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek, güçlü Türkiye’nin ekonomisine daha fazla destek olabilmek ve VakıfBank’ın gücüne güç katabilmek için bir dönüşüm yaşıyoruz. Bu değişimin ve dönüşümün gereklerini hızla yerine getiriyoruz. 64’üncü yaşımızı İstanbul’daki yeni genel müdürlük yerleşkemizde karşılamanın heyecanı içindeyiz.
Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla ekonomiye sağladığımız destek 235 milyar TL’ye ulaştı. Gerçekleştirdiğimiz uluslararası ihraçlara gelen talep, Türkiye’ye duyulan güvenin kanıtıdır. Güçlü öz kaynak yapımızla, son 10 yılda yapımı gerçekleştirilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Havalimanı gibi mega projelere destek olduk. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da stratejik projelerin yanı sıra istihdam sağlayan, üretimi destekleyen, katma değer oluşturan her projeye finansman sağlamak için gayret edeceğiz.
Müşterilerimize daha hızlı, daha kaliteli hizmet sunmak, güçlü Türkiye’nin ekonomisine daha çok destek olmak VakıfBank’ın gücüne güç katmak için yenileneceğiz, değişimi yöneterek büyüyeceğiz."
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Açıklamada verilen bilgilere göre, VakıfBank, verimlilik çalışmaları kapsamında dağınık yönetim birimlerini tek bir çatı altında toplama kararı sonrası Ümraniye’deki yeni genel müdürlük yerleşkesine ocak ayında taşındı. Bugün itibarıyla bin 600 kişinin çalıştığı yerleşke, yaklaşık 50 bin metrekare net kullanım alanına sahip 2 bloktan oluşuyor.
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