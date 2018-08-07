VakıfBank'tan 2 milyar 125 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre yılın ilk yarısında 2 milyar 125 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2018 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 milyar 658 milyon TL brüt karından 533 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 125 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise 270 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Global ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve zorlu konjonktüre rağmen elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bunun bir sonucu olarak milli ekonomimize azami ölçüde katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İlk defa bu çeyrek, aktif büyüklüğümüz 300 milyar TL sınırını aşarak 306 milyar TL seviyesine ulaştı. Benzer şekilde nakdi kredilerimiz 200 milyar TL’nin üzerine çıkarak 210 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi kredilerimizin toplam aktifler içindeki payı, yüzde 64’lük sektör ortalamasının çok üzerinde, yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti. Hem yıllık hem de çeyreklik bazda TL ve YP kredilerde sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeye imza attık." değerlendirmesinde bulundu.