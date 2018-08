VakıfBank'tan 2 milyar 125 milyon TL net kar

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, teknoloji alanında yapılan yatırım ve müşteri odaklı bankacılık anlayışlarının uluslararası finans otoriteleri tarafından takdir edildiğini aktararak, bankacılık işlemlerini müşterinin ayağına götüren Mobil Saha Satış uygulamalarının saygın kuruluşlar tarafından 7 ayrı ödüle layık görüldüğünü dile getirdi. Özcan, uygulamalarının son olarak ABD merkezli The Academy of Interactive & Visual Arts tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Communicator Awards’tan "Üstünlük Ödülü"ne (Award of Distinction) layık görüldüğünü anlattı.

Dijital dönüşüm alanındaki yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Özcan, "Bankamızda gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 93’ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık uygulamamızı kullanan müşteri sayısında ise yılın ilk altı ayında yüzde 30’luk bir artış görüldü. Gelecek vizyonumuz adına büyük önem verdiğimiz AR-GE merkezimizin de hayata geçmesiyle sektöre yön veren adımlarımızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.