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VakıfBank'tan 2 milyar 125 milyon TL net kar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 19:16 | Son Güncelleme

VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre, 2018 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 milyar 658 milyon TL brüt karından 533 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 125 milyon TL net kar elde etti - VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan: - "İlk defa bu çeyrek, aktif büyüklüğümüz 300 milyar TL sınırını aşarak 306 milyar TL seviyesine ulaştı"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre yılın ilk yarısında 2 milyar 125 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, banka, konsolide olmayan finansal sonuçlara göre 2018 yılının ilk yarısında ulaştığı 2 milyar 658 milyon TL brüt karından 533 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 2 milyar 125 milyon TL net kar elde etti.

Bankanın nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı finansman desteği ise 270 milyar TL’nin üzerine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, "Global ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve zorlu konjonktüre rağmen elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. Bunun bir sonucu olarak milli ekonomimize azami ölçüde katkı sağlamayı sürdürüyoruz. İlk defa bu çeyrek, aktif büyüklüğümüz 300 milyar TL sınırını aşarak 306 milyar TL seviyesine ulaştı. Benzer şekilde nakdi kredilerimiz 200 milyar TL’nin üzerine çıkarak 210 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi kredilerimizin toplam aktifler içindeki payı, yüzde 64’lük sektör ortalamasının çok üzerinde, yüzde 69 seviyesinde gerçekleşti. Hem yıllık hem de çeyreklik bazda TL ve YP kredilerde sektör ortalamasının üzerinde bir büyümeye imza attık." değerlendirmesinde bulundu.

Reel ekonomi ve hane halkının ihtiyaçlarına etkin çözümler üretirken pro-aktif bilanço yönetimi anlayışıyla yurt dışından uzun vade ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam ettiklerini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılının ilk yarısında sendikasyon, seküritizasyon, eurobond, ipotek teminatlı menkul kıymet ihracı gibi işlemler ile toplam 2,5 milyar dolar yurt dışı kaynak sağladık. Küresel sermaye piyasalarında gelişmekte olan ülkelere yönelik artan endişe ve kredi derecelendirme kuruluşlarının gerçeği yansıtmayan tutumlarına rağmen, farklı vade ve para birimlerinde gerçekleştirdiğimiz bu işlemler, muhabir banka ve yatırımcılarımızın VakıfBank’a ve Türk bankacılık sektörüne olan güvenlerini teyit etmiş oldu. Nisan ayında temin ettiğimiz 1,3 milyar dolar tutarındaki sendikasyon kredisinin maliyeti geçen yılın aynı dönemine göre 15 baz puan inerken yenileme oranımız 7 yeni bankanın katılımı ile yüzde 120 seviyesinde gerçekleşti."

-"Dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarımız devam ediyor"

VakıfBank Genel Müdürü Özcan, teknoloji alanında yapılan yatırım ve müşteri odaklı bankacılık anlayışlarının uluslararası finans otoriteleri tarafından takdir edildiğini aktararak, bankacılık işlemlerini müşterinin ayağına götüren Mobil Saha Satış uygulamalarının saygın kuruluşlar tarafından 7 ayrı ödüle layık görüldüğünü dile getirdi. Özcan, uygulamalarının son olarak ABD merkezli The Academy of Interactive & Visual Arts tarafından bu yıl 24’üncüsü düzenlenen Communicator Awards’tan "Üstünlük Ödülü"ne (Award of Distinction) layık görüldüğünü anlattı.

Dijital dönüşüm alanındaki yatırımlara da hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Özcan, "Bankamızda gerçekleşen tüm işlemlerin yüzde 93’ü şube dışı kanallarımızdan gerçekleşiyor. Mobil bankacılık uygulamamızı kullanan müşteri sayısında ise yılın ilk altı ayında yüzde 30’luk bir artış görüldü. Gelecek vizyonumuz adına büyük önem verdiğimiz AR-GE merkezimizin de hayata geçmesiyle sektöre yön veren adımlarımızı güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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