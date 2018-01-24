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VakıfBank'tan 650 milyon dolarlık eurobond ihracı

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 41 dakika önce

- VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi - VakıfBank Genel Müdürü Özcan: - "Bu işlemin bizim açımızdan en dikkat çekici tarafı, bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olmasıdır"

İSTANBUL (AA) - VakıfBank, orta vadeli tahvil ihraç programı (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 650 milyon dolar tutarında yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

VakıfBank açıklamasına göre, GMTN kapsamında gerçekleştirilen 5 yıl vadeli 650 milyon dolarlık tahvil ihracına dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam talep tutarı 1,5 milyar doları aştı.

İşlemin kupon oranı yüzde 5,75, nihai getiri oranı yüzde 5,85 oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, 2018 yılının ilk eurobond ihracını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu işlemin bizim açımızdan en dikkat çekici tarafı, bankamız tarihinde tek seferde ihraç edilen en yüksek tutarlı tahvil işlemi olmasıdır. 2012'den beri uluslararası sermaye piyasalarında değişik yatırımcı gruplarına hitaben, farklı yapılar ve para birimlerinde, uzun vadeli tahvil ihraçları gerçekleştirerek bu alanda Türk bankaları arasında öncü ve yenilikçi bir role sahip olduk.

Gerçekleştirdiğimiz söz konusu ihraç, uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde VakıfBank isminin, bilinirliğinin ve algısının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha teyit etti. İşleme gelen güçlü talep sayesinde ilk aşamada 500 milyon dolar olarak belirlediğimiz ihraç tutarını 650 milyon dolar seviyesine çıkarmaya karar verdik. İşlemin kupon oranı da başlangıç seviyesinin 25 baz puan altında yüzde 5,75 seviyesinde gerçekleşti."

- "Türkiye'nin kredibilitesi yüksektir"

Özcan, gerçekleştirdikleri uluslararası kaynak teminlerinde ülkenin ekonomik gücünün önemli rol oynadığının altını çizerek, her türlü spekülasyon ve iyi niyetli olmayan çabalara rağmen Türkiye'nin uluslararası piyasalardaki itibarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördüklerini bildirdi.

Bu tarz ihraçlarına gelen talep ve oluşan maliyetin ülkenin kredibilitesinin çok yüksek olduğunu göstermesi açısından da önemli olduğuna değinen Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"650 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracına dünyanın dört bir yanından 150'nin üzerinde yatırımcı ilgi gösterdi. Özellikle ABD merkezli, uzun vadeli yatırım yapan portföy yöneticilerinden gelen güçlü ve kaliteli talep, işlemin başarısında önemli bir rol oynadı. 150'nin üzerinde yatırımcıdan gelen toplam tutarı 1,5 milyar doları aştı.Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkanları ile her zaman olduğu gibi reel ekonomimize destek olmaya devam edeceğiz."

Açıklamada, tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankalarının "Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, Goldman Sachs International, SG CIB, Standard Chartered Bank ve UniCredit" olduğunu bildirildi.

(AA)

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