VakıfBank'tan yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 51 milyon TL net kar

İSTANBUL (AA) - VakıfBank bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 51 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank'ın konsolide olmayan finansal sonuçlarına göre, VakıfBank 2018 yılının ilk çeyreğinde ulaştığı 1,3 milyar TL brüt karından 248 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 1 milyar 51 milyon TL net kar elde etti.

VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık yüzde 28 artışla 282 milyar TL’ye yaklaştı. VakıfBank’ın nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığı destek ise 250 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın yılın ilk çeyreğinde elde ettiği kredi büyüme oranı büyük bankalar arasındaki en yüksek büyüme olarak öne çıktı.

VakıfBank’ın toplam mevduatı yıllık yüzde 25 büyüme ile 162 milyar TL’ye ulaştı.

Yılın ilk çeyrek finansal sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “Küresel piyasalardaki zorlu koşullara rağmen, sürdürülebilir şekilde büyümeye ve milli ekonomiye destek olmaya devam ettik. Nakdi kredilerimiz bu çeyrek yüzde 6,8 artarak 195 milyar TL seviyesini, gayri nakdi kredilerimiz ise yüzde 8,8 büyüyerek 55 milyar TL seviyesini aştı. Nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığı ile milli ekonomiye sağladığımız destek 250 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle yılın ilk çeyreğinde gerek kamu gerek özel tüm büyük bankalar içinde en yüksek kredi büyümesine imza attık. Bu büyüme oranları, 2017 yılında olduğu gibi, 2018 yılının ilk çeyreğinde de elimizi taşın altına koymaktan çekinmediğimizi ve ülke ekonomisine en çok katkı yapan bankaların başında geldiğimizi net bir şekilde göstermektedir” ifadelerini kullandı.