"Vakıflar, Cumhurbaşkanlığına bağlansın" talebi

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Cumhurbaşkanlığına bağlanması için başvuruda bulunuldu.
Sendikadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 15 Temmuz 2018'de yayımlanan 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Vakıflar Genel Müdürlüğünün, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlandığını anımsattı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün sendikalarının faaliyet alanı içerisinde olduğuna işaret eden Ünal, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlanması için girişimde bulunduklarını, bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçeyle başvurduklarını aktardı.
Sendika tarafından Cumhurbaşkanlığına sunulan dilekçede, şu görüşlere yer verildi:
"Vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait müesseseleri gayelerine ve vakfiyelerine göre yaşatmak için Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip ve özel bütçeli devlet kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlanmıştır. Sendika olarak yurt içinde ve yurt dışında önemli görevler icra eden, ülkemizin güzide kurumlarından Vakıflar Genel Müdürlüğünün de Cumhurbaşkanlığı makamına bağlanmasının çalışanlarımızın iş verimliliği, ecdat yadigarı vakıf eserlerimizin vakfiyelerine uyumluluğu ve hizmetlerin verimliliği açısından daha da uygun olacağını düşünmekteyiz."
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