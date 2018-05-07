Vakıflar Genel Müdürlüğü heyetinden Anıtkabir'e ziyaret

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker başkanlığındaki heyet, Vakıflar Haftası kutlamaları dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türker'in, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Daha sonra beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Türker, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, ecdadımızın miras ve emanet bıraktığı vakıflar, bu alanda gösterdiğiniz hassasiyetten ilham alarak en doğru şekilde gelecek nesillere taşımak hedefimiz olmuştur. 2018 yılı Vakıf Haftası etkinlikleri 'Vakıf Kuran Kadınlar' temasıyla kutlanacaktır. Türk kadını, medeniyet tarihimiz boyunca diğer milletlerde benzerine rastlanmayan vakfetme şuuruyla birçok vakıf kurmuş olup, bu vakıflar kültür ve medeniyet açısından çok önemli bir yere sahiptir. Vakıfları ve vakıf mirasını kurucu iradenin tercihleri doğrultusunda asırlar ötesine ulaştırmak gayemizdir. Ruhun şad oldun."
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