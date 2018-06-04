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Vakıflar tarihi camilerdeki kuşkonmazları kaldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 14:58 | Son Güncelleme

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren: - "Her şeyden önce hayvanları korumak adına doğru bir yöntem değil. Hayvan hakları açısından doğru bir durum değil. Biz de bundan dolayı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerindeki kuşkonmazları kaldırdık"

EDİRNE (AA) - Edirne'nin "Altın Üçgeni"ni oluşturan Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerinde bulunan ve kuşların camilerin sütün ve pencerelerine konmasına engelleyen kuşkonmazlar kaldırıldı.

Geçmiş yıllarda üç şaheser caminin avlularında yer alan sütunlara konulan uçları sivri metallerden oluşan kuşkonmazlar bulundukları yerden söküldü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, gazetecilere yaptığı açıklamada, ucu sivri tellerden oluşan malzemelerin söküldüğünü söyledi.

Hayvanların yaşam hakkına saygı duyduklarını belirten Güneren, şunları kaydetti:

"Kuşkonmazlar geçmişte Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından konulmuş değil. Kuşkonmazlar zamanında müftülük tarafından konulmuş. Her şeyden önce hayvanları korumak adına doğru bir yöntem değil. Hayvan hakları açısından doğru bir durum değil. Biz de bundan dolayı Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camilerindeki kuşkonmazları kaldırdık."

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