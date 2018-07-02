Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Hem ülkemiz hem de kentimiz Adana ile ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Vakit hizmet, iş zamanı." dedi.

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilli Genel Seçimi sonrası partisinin İmamoğlu, Aladağ, Karaisali ve Pozantı ilçe başkanlıklarına teşekkür ziyaretlerinde bulundu.

Bakan Sarıeroğlu, Aladağ'ı ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Önemli olan üç konu vardı. Birincisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk başkan yapmaktı. İkincisi partimizi açık ara fark atarak birinci parti yapmaktı. Üçüncüsü de Adana'da bugüne kadar almış olduğumuz oyun en yükseğini almaktı. Bunları başardık. Daha çok çalışacağız. Hem ülkemiz hem de kentimiz Adana ile ilgili büyük hayallerimiz, hedeflerimiz var. Vakit hizmet, iş zamanı. Yeni bir kan, tecrübeyle birleşerek kentimiz Adana'yı güzelliklerle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

