"Valelere" asayiş denetimi

Ankara'da eğlence mekanları, restoranlar ve kafelerin önünde çalışan otopark görevlilerine (vale) yönelik uygulamada 24 kişiye ceza kesildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince başkentte belirlenen 5 bölgedeki eğlence mekanları, restoranlar, kafeler ve diğer işletmelerin önünde müşterilerin araçlarını otoparklara götürmek üzere çalıştırılan kişilere ilişkin uygulama yapıldı.

Polis ekipleri, otopark görevlilerinin sigortası ve sabıka kaydının olup olmadığını, davranış biçimlerini, otopark alanı dışında kalan yol kenarı, kaldırım gibi yerlere araç park edilip, edilmediğini kontrol etti.

Uygulamanın ilk etabında kurallara uymadığı tespit edilen 24 valeye idari para cezası kesildi. İkinci uygulamanın ise gece yarısından sonra başlatılacağı öğrenildi.

(AA)