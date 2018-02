Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Bayburt Üniversitesi’nin emektar öğretim üyesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun emekliye ayrılması vesilesiyle yemek düzenlendi.

Eğitim Felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve alanında Türkiye’nin sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Tozlu için düzenlenen veda yemeğine Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ile öğretim üyeleri katıldı.

Vali Pehlivan, Tozlu’nun yaşantısının her anını üretmeye, yeni şeyler ortaya koymaya adayan, verdiği eserler, yetiştirdiği nesillerle örnek bir eğitimci olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Kendisiyle bir araya geldiğimiz her an yeni bir şeyler öğreniyor ya da bildiklerimize farklı açılardan bakabilmeyi idrak ediyoruz. Yaşlanmak ve büyümek kavramları aynı gözükse de özünde farklılıklar içerir. Ömrünüzün bir yılını esas alırsanız; hiçbir şey yapmadan bir yılı geçirseniz bir yaş yaşlanmış olursunuz. Fakat büyümek aynı şey değildir. Bir yılın her gününü üreterek, çalışarak, eserler ortaya koyup çalışarak geçirdiğinizde o zaman sadece yaşlanmış değil aynı zamanda büyümüş de olursunuz. İşte Necmettin Hoca gibi kıymetli hocalarımız, sadece yaşlanmamış aynı zamanda büyümüş ve bu büyüklüklerini yeni nesillere emek vererek, öğreterek, rehberlik ederek ortaya koymuşlardır. Necmettin Hoca’mız inşallah daha uzun yıllar fikir ve düşünceleriyle eğitime yön vermeye devam edecektir. Değerli hocamıza bugüne kadar verdiği emekler, ortaya koyduğu eserler ve İlimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyor, emeklilik günlerinde sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da Tozlu’nun iyi bir dost iyi bir çalışma arkadaşı olduğunu dile getirerek emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler temenni etti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ise hayata, insana, zamana dair veciz bir konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Hediye takdimi ve yemek ikramının ardından program sona erdi.