HABER

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 07:36 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi’nin emektar öğretim üyesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

Bayburt Üniversitesi’nin emektar öğretim üyesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu’nun emekliye ayrılması vesilesiyle yemek düzenlendi.
Eğitim Felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan ve alanında Türkiye’nin sayılı isimlerinden olan Prof. Dr. Tozlu için düzenlenen veda yemeğine Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ile öğretim üyeleri katıldı.
Vali Pehlivan, Tozlu’nun yaşantısının her anını üretmeye, yeni şeyler ortaya koymaya adayan, verdiği eserler, yetiştirdiği nesillerle örnek bir eğitimci olduğunu belirten Vali Pehlivan, “Kendisiyle bir araya geldiğimiz her an yeni bir şeyler öğreniyor ya da bildiklerimize farklı açılardan bakabilmeyi idrak ediyoruz. Yaşlanmak ve büyümek kavramları aynı gözükse de özünde farklılıklar içerir. Ömrünüzün bir yılını esas alırsanız; hiçbir şey yapmadan bir yılı geçirseniz bir yaş yaşlanmış olursunuz. Fakat büyümek aynı şey değildir. Bir yılın her gününü üreterek, çalışarak, eserler ortaya koyup çalışarak geçirdiğinizde o zaman sadece yaşlanmış değil aynı zamanda büyümüş de olursunuz. İşte Necmettin Hoca gibi kıymetli hocalarımız, sadece yaşlanmamış aynı zamanda büyümüş ve bu büyüklüklerini yeni nesillere emek vererek, öğreterek, rehberlik ederek ortaya koymuşlardır. Necmettin Hoca’mız inşallah daha uzun yıllar fikir ve düşünceleriyle eğitime yön vermeye devam edecektir. Değerli hocamıza bugüne kadar verdiği emekler, ortaya koyduğu eserler ve İlimizde yapmış olduğu hizmetlerden dolayı şükranlarımı sunuyor, emeklilik günlerinde sağlık ve afiyetler diliyorum.” dedi.
Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun da Tozlu’nun iyi bir dost iyi bir çalışma arkadaşı olduğunu dile getirerek emeklilik hayatında sağlık ve esenlikler temenni etti.
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu ise hayata, insana, zamana dair veciz bir konuşma gerçekleştirerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.
Hediye takdimi ve yemek ikramının ardından program sona erdi.

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

1 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
2 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
3 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
4 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
5 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
6 / 6

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı

Vali Ali Hamza Pehlivan Prof. Dr. Necmettin Tozlu için düzenlenen emeklilik merasimine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Dünya diken üstünde! 100 milyon kişinin ölümüne neden olabilir

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Emniyet Müdürüne fuhuş gözaltısı! Haftada 7500 lira + kadın

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun korkutan sakatlığı! Diskalifiye mi olacak?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu'nun korkutan sakatlığı! Diskalifiye mi olacak?

iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata

iPhone'lar bir bir çöküyor! Apple'dan büyük hata

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

'Sapık' babaya Demet Akalın da isyan etti: Yeter!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bingöl: “Ilıca Şeker Fabrikası’nı Erzurumlular almalı”

Bingöl: “Ilıca Şeker Fabrikası’nı Erzurumlular almalı”

Mülteci üniversite öğrencilerinin sorunları masaya yatırıldı

Mülteci üniversite öğrencilerinin sorunları masaya yatırıldı

Aydın’da ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam’ semineri yapıldı

Aydın’da ‘Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam’ semineri yapıldı

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Çandıroğlu, müdürler ve öğretmenlerle toplantıda buluştu

Son dakika! FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

Son dakika! FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 52 kişi hakkında gözaltı kararı

Kukla Tiyatrosu Karacasulu miniklerle buluştu

Kukla Tiyatrosu Karacasulu miniklerle buluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.