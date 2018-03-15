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Vali Ali Hamza Pehlivan şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Vali Pehlivan Şehit Oktay Altıntaş ve Şehit Fatih Kostik’in ailelerini ziyaret etti.Ziyaretlerine Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik’in Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan evinden başlayan Vali Pehlivan, şehidin babası Fuat Kostik ve annesi Havva Kostik ile bir süre sohbet etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan şehit ailelerini ziyaret etti

Vali Pehlivan Şehit Oktay Altıntaş ve Şehit Fatih Kostik’in ailelerini ziyaret etti.
Ziyaretlerine Şehit Piyade Komando Onbaşı Fatih Kostik’in Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan evinden başlayan Vali Pehlivan, şehidin babası Fuat Kostik ve annesi Havva Kostik ile bir süre sohbet etti. Sağlık durumları hakkında şehidin anne ve babasından bilgiler alan Vali Pehlivan “Şehit kardeşimize Allah’dan rahmet diliyorum, sizler şehidimizin bizlere emanetisiniz, her zaman yanınızda olmak boynumuzun borcudur. Sizlere sağlık ve afiyetler diliyorum.”dedi.
Vali Pehlivan evde okunan Kur’an ve yapılan duanın ardından kendisine eşlik edenlerle birlikte Şehit Oktay Altuntaş’ın aile yakınlarını ziyaret etmek üzere Kadızade Mahallesi Kaleboynu Sokak’a geldi. Şehit Piyade Komando Onbaşı Oktay Altuntaş’ın babası Rüştü Altuntaş ve aile yakınlarıyla görüşen Şehidimiz hakkında bilgiler alan Vali Pehlivan, şehidimizi rahmet ve minnetle yad ederek sağlık sorunları yaşayan şehit babası Rüştü Altuntaş’a acil şifalar diledi. Burada da Oktay Altuntaş ve şehitler için dualar edilmesinin ardından ziyaret sonlandırıldı.
Vali Pehlivan’a ziyaretleri sırasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Haluk Akkoyunlu ve İl Müftü Yardımcısı Abdurrahman Tercan eşlik etti.

Vali Ali Hamza Pehlivan şehit ailelerini ziyaret etti

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