HABER

Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:43 | Son Güncelleme

Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.Polis Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel, Şehit Polis Özel HarekâtSerkan Saka’nın annesi Songül ve kardeşleri Erkan ile Akıner Saka, Şehir Polis Özel Harekât Ömür Erbay’ın annesi Neşe, babası Turgut ve eşi Şeyma Erbay ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.Yemekte şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Pehlivan, Saka ve Erbay aileleriyle sohbette bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Vali Ali Hamza Pehlivan, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi.
Polis Evi’nde düzenlenen yemeğe Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, Bayburt Polis Okulu Müdürü Ufuk Sami Günel, Şehit Polis Özel HarekâtSerkan Saka’nın annesi Songül ve kardeşleri Erkan ile Akıner Saka, Şehir Polis Özel Harekât Ömür Erbay’ın annesi Neşe, babası Turgut ve eşi Şeyma Erbay ile emniyet teşkilatı mensupları katıldı.
Yemekte şehit yakınları ile yakından ilgilenen Vali Pehlivan, Saka ve Erbay aileleriyle sohbette bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, şehit aileleriyle yemekte bir araya geldi

Dolar ve euro rekor tazelediDolar ve euro rekor tazeledi
Düdük yutan çocuktan haber var!Düdük yutan çocuktan haber var!
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

WhatsApp, Twitter ve Facebook kullananlara kötü haber

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Deniz Baykal'ın tedavisiyle ilgili Almanya'daki hastaneden açıklama

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Nüfusta 20 yıl ölü gözüktü! Başına gelmeyen kalmadı

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

Kediciklere dekolte yasağı mı geldi?

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İzmir ve Adana'da son dakika FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

Rusya'dan son dakika Suriye açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.