Vali, altın küpe isteğini yerine getirdi

Fatih ÇELİK/MUŞ, (DHA)- MUŞ Valisi Aziz Yıldırım, Varto ilçesini ziyareti sırasında kendisinden altın küpe isteyen Reşe Arslan'ın (65) bu talebini yerine getirdi. Alınan altın küpeler Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Hülya Yıldız tarafından Arslan'ın kulaklarına takıldı. Vali Aziz Yıldırım, 16 Mayıs'ta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Şahin ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile birlikte, Varto ilçesinde ve köylerinde incelemelerde bulundu, vatandaşların sorunlarını dinledi. Vali Yıldırım, Acarkent köyünde sohbet ettiği evli ve 4 çocuk annesi Reşe Arslan'ın kulağındaki küpeleri gösterip, "Bunlar ne güzel, altın mı?" diye sordu. Arslan ise, "Hayır ama bunun altınını alır mısın?" dedi. Vali Yıldırım, Arslan'ın bu isteğini yerine getirdi. Varto Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür Yardımcısı Hülya Yıldız, alınan altın küpeleri köye götürerek Arslan'ın kulaklarına taktı. Küpeleri çok beğenen Reşe Arslan, Vali Yıldırım'a teşekkür etti. Küpeleri kulağından hiç çıkarmayacağını belirten Reşe Arslan, "Köyümüze gelen Vali Bey ile sohbet ediyorduk. Kulağımdaki küpeleri gösterip çok güzel olduğunu, altın olup olmadığını sordu. Bende altın olmadığını belirtip, altın olanını almasını istedim. Bir hafta sonra da küpelerim geldi. Çok sevindim. Teşekkür ediyorum" diye konuştu. Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Reşe Arslan'ın devleti bir ana ve baba olarak görüp altın küpe isteğini belirterek, "Vali Bey de babalığını gösterdi" dedi.
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