Vali Arslantaş, köy yollarında başlatılan sıcak asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan merkeze bağlı Bahçeliköy sakinlerini ziyaret ederek, köy yolunda yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Ali Arslantaş, ziyaret etmiş olduğu Bahçeliköy sakinleri ile köy meydanında kahvaltıda buluşarak, köye ulaştırılan hizmetlere ilişkin vatandaşların görüşlerini aldı.

Ardından Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Erzincan Valiliği İl Özel İdaresine bağlı Asfalt Plent Tesislerinde üretimi gerçekleştirilen sıcak asfaltın uygulandığı yaklaşık 6,5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Valisi Ali Arslantaş, çalışmalara ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Vali Arslantaş köy sakinleri ile olan görüşmesinde asfalt yollarının hayırlı olmasını temenni ederek, 531 köye hizmet götürüldüğünü bildirdi. Kanalizasyon ve içme suyu gibi alt yapı hizmetlerinin de ulaştırıldığı köyün ileriki günlerde çamurlu yollardan kurtarılarak, kilit parkeli yollara kavuşacak.

Okunan duaların ardından köy yollarındaki asfaltlarına kavuşan köy sakinleri Vali Ali Arslantaş’a teşekkürlerini ilettiler.

Vali Ali Arslantaş’ın yapmış olduğu incelemede kendisine İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hasan Aksoylu, Erzincan İl Genel Meclis Başkanı Ünal Tuyğun, kamu kurum müdürleri ve Bahçeliköy Muhtarı Necdet Ersu eşlik etti.