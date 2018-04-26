HABER

Vali asırlık dedeyi ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

Ordu’da 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.Fatsa ilçesinde bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz ile daha yakından tanışmak ve sohbette bulunmak üzere Valiliğe gelen 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, Vali Seddar Yavuz tarafından sıcak ve samimi bir karşılandı.Vali Seddar Yavuz ile bir süre sohbet eden Hafız Ali Alacak, “Sayın Valimizi sürekli takip ediyorum.

Vali asırlık dedeyi ağırladı

Ordu’da 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti.
Fatsa ilçesinde bir programda tanıştığı Vali Seddar Yavuz ile daha yakından tanışmak ve sohbette bulunmak üzere Valiliğe gelen 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak, Vali Seddar Yavuz tarafından sıcak ve samimi bir karşılandı.
Vali Seddar Yavuz ile bir süre sohbet eden Hafız Ali Alacak, “Sayın Valimizi sürekli takip ediyorum. Çok güzel çalışmaları, hizmetleri var. Kendisini çok takdir ediyorum. Kendisiyle Fatsa’daki bir programda tanışmıştım. Fakat daha yakından kendisiyle tanışmak ve sohbette bulunmak amacıyla ziyaretine geldim. Sağ olsun beni çok sıcak bir şekilde karşıladı. Kendisiyle hoş sohbette bulunduk. Sohbetin sonunda, makamından çıkaracak benimle birlikte Valilik binasının önüne kadar indi ve beni tahsis ettiği araçla evime kadar bıraktırdı. Ben 98 yaşındayım. Ömrüm boyunca böyle bir vali görmedim. Allah kendisinden razı olsun. Ona bol bol dua ediyorum” dedi.
98 yaşındaki Hafız Ali Alacak’ın ziyaretinden çok büyük onur duyduğunu ve mutlu olduğunu dile getiren Vali Seddar Yavuz ise, “98 yaşındaki Hafız Ali amcamızla Fatsa’daki bir program sırasında tanışmıştık. Kendisiyle ayaküstü sohbetimiz olmuştu. Ziyaretime gelmek istediğini söylemişti. Bugün de bu ziyaret gerçekleşti. 98 yaşındaki Ali amcamız ikamet ettiği Fatsa ilçemizden kalkıp, buralara kadar gelerek bizleri ziyaret etmesi, beni onurlandırmış ve mutlu etmiştir. Yaptığımız sohbette hafızasının çok berrak olduğunu gördüm. Hoş, sohbet ve neşeli bir insan. Allah’tan sağlık ve uzun ömürler diliyorum kendisine” diye konuştu.
Yapılan sohbetin ardından, 98 yaşındaki Hafız Ali Alacak’ı, Vali Seddar Yavuz bir araç tahsis ederek evine kadar bıraktırdı. Vali Yavuz, Hafız Ali Alacak’a aracına kadar da eşlik etti.

Vali asırlık dedeyi ağırladı

Vali asırlık dedeyi ağırladı

İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!İlkokul gezisinde dansözlü eğlence!
24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası
24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

Son dakika! Haliç'te kaza! Trafik kilitlendi

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

İlkokul öğrencilerini içkili mekana götürüp dansöz ve zenne izlettirdiler!

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Ayşe öğretmen ile ilgili yeni gelişme

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

Üniversiteli genç kızın korkunç sonu!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.