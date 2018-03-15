Vali Atik, Halk Günü’nde sorunları dinledi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Halk Günü Toplantısı’nda vatandaşların sorun ve önerilerini dinledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Vali Yardımcısı Onur Aydın, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Atik, vatandaşların istek ve taleplerinin birinci elden dinlenilmesi, sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesini, bütçe imkanları dahilinde değerlendirileceğini ifade etti. Vali Atik’e sorunlarını aktaran vatandaşlar, özellikle iş talebi, barınma yardımı ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek istedi. Vali Atik ile görüşen vatandaşlar sorunlarını dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.