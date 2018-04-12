Vali Atik'ten, yaralı güvenlik korucularına ziyaret

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan güvenlik korucularını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Beraberinde eşi Fulya Atik ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ile Siirt Devlet Hastanesine gelen Atik, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görev yaparken yıldırım isabet eden güvenlik korucularına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane yetkililerinden yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alan Atik, yaralılardan Şaban Sarın'ın hamile olan eşinin sağlık kontrolünün düzenli olarak yapılması için ilgililere talimat verdi.

Atik, korucularla bir süre sohbet ettikten sonra hastaneden ayrıldı.

Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyü bölgesinde görevli güvenlik korucularına yıldırım isabet etmiş, olayda yaralanan 7 güvenlik korucusundan Mehmet Sevgin kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Yaralanan Şaban, Nevzat ve Musa Sarın ile İzzettin Elçi, Fevzi Toprak ve Zeki Nas ise Siirt Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.