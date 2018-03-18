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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 16:50 | Son Güncelleme

Erzurum Valiliği tarafından Şehit aileleri ve gazilere 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103.

Erzurum Valiliği tarafından Şehit aileleri ve gazilere 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103. Yıl Dönümü dolayısıyla bir yemek tertip etti.
Şehit aileleri ve gaziler onuruna verilen yemekte konuşma yapan Vali Seyfettin Azizoğlu, Çanakkale zaferi ile birlikte sınır ötesinde yapılan Zeytin Dalı Harekâtına değindi. Türk ordusunun yıllardır eşkıyanın zulmü altında ezilen mazlumları hürriyetine kavuşturduğunu ifade eden Vali Azizoğlu, şöyle konuştu:
“Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi ile birlikte hemen yanı başımızda Suriye’de yapılan sınır ötesi hareketiyle o bölgede yaşayan insanların zulümden, esaretten kurtulduğu günün de başlangıcı olmuştur. Ne mutlu Türk ordusuna ne mutlu Türk milletine artık sınırların dışında insanlara hürriyeti, bağımsızlığı, barışı, dostluğu, adaleti götürmektedir. Artık ağlayan, üzülen esir olarak yaşayan bütün mazlum milletlerin tek ümidi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Bugünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu gösterdi ki, nerede bir mazlum; ezilen, hor görülen Müslüman varsa, Türk ordusunun kudreti o zulmü yok etmeye muktedirdir. Bu ayağı kalkış, bütün mazlum milletlerin kurtuluşu ve güvenliği haline gelmiştir. Tabi bunları yaparken, gazilerimiz şehitlerimiz oldu. O şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesindedir ki, bugün dünyaya yeniden bir Türk asrının müjdesini vermektedir. İnşallah artık bu şahlanış nihayete erecektir. 103 sene sonra Afrin’deki insanlarında özgürlüğe kavuşmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uğurda canını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum.”
Program sonunda Vali Azizoğlu, şehit aileleri ve gazilerin bulunduğu masaları tek tek gezerek, sohbet etti, çocuklara hediyeler dağıttı.

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”

Vali Azizoğlu: “Bugün iki zaferi birden kutluyoruz”
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