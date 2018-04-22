Vali Azizoğlu’ndan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Azizoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, korunması ve yaşatılması için de, yüce Türk Milleti’ne emanet ettiği, Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temel taşını oluşturan, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 98. yıldönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hep birlikte kıvançla, coşkuyla kenetlenerek kutlamaktayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluşuna giden yolda, Büyük Önder Atatürk’ün Samsun’a çıkarak, kurtuluş meşalesini ateşlemesiyle başlayan ve 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasıyla devam eden sürecin, Türk milletinin tüm bireylerinin yaşamında seçkin ve anlamlı bir yeri bulunmaktadır. Çünkü bu süreç Kurtuluş Savaşımızın, zafere ulaşması ve Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla neticelenmiştir. Geleceğimizin güvencesi ve yarınımızın büyükleri olacak çocuklarımız, sevgi dolu yürekleriyle hoşgörünün, iyi niyetin ve barışın temelini oluşturacaklardır. UNESCO’nun 1979 yılını Dünya Çocuk yılı olarak ilan etmesiyle, 39 yıldan beri bu bayram ülkemizde dünya çocuklarıyla bir arada büyük bir coşku ve heyecanla kutlanmaktadır. Bu anlamlı ve coşkulu gün nedeniyle, bizlere bu günleri armağan eden, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle ve şükranla anıyorum. Bu vesileyle, geleceğimizin güvencesi ve emanetçisi olan çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”