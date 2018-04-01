Vali Azizoğlu’ndan Kemertaş için taziye mesajı

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, tedavi gördüğü İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Erzurumlu sanatçı Mükerrem Kemertaş için bir taziye mesajı yayımladı.
Vali Azizoğlu mesajında şunları kaydetti:
"Erzurum Türküleri" dendiğinde ilk akla gelen isimlerden olan, "huma kuşu, göç göç oldi, bülbülün ganadi sari, dün gece yar hanesinde" parçalarıyla adeta özdeşleşen, sesi yanık, gönlü kavruk, ruhu asil bir dadaşı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.
Ömrünün tamamına yakınını Türk Halk Müziğine adayan, türküleri ile gönüllerde Erzurum rüzgarları estiren, kuşağının son temsilcilerinden Mükerrem Kemertaş’a Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve Erzurum Halkı’na başsağlığı dilerim.”
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